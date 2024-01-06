Окупанти вночі запустили по Україні 2 "шахеди": їх збила ППО
Уночі суботи, 6 січня, російські окупанти випустили для атаки на Україну два ударні безпілотники Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що "шахеди" окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська на території РФ.
Обидва дрони Повітряні сили збили у межах Миколаївської та Хмельницької областей.
- У ніч на 6 січня російські війська двічі атакували місто Покровськ Донецької області. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, спалахнула пожежа та постраждали люди.
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