Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні

Про це повідомляє Укрінформ.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна, що точиться за нашим східним кордоном, має абсолютно вирішальне значення для нашої безпеки. Наша позиція постійна і незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Вона повинна завершитися справедливим миром, що дасть змогу запобігти виникненню нового, можливо навіть більшого, конфлікту в майбутньому", - заявив Дуда.

Він підкреслив, що безпека Польщі базується на двох стовпах: сильній і сучасній армії та силі альянсів. Президент Польщі нагадав, що в березні у Вашингтоні він представив пропозицію збільшити витрати на оборону всіх країн Північноатлантичного альянсу до 3% ВВП.

"Я радий, що сьогодні все більше країн приєднуються до моєї ініціативи, адже лише сильне НАТО на чолі із США гарантує безпеку Польщі та всього нашого регіону", - сказав він.

Дуда переконаний, що без залучення Вашингтона немає безпечної Європи. Тому першочерговим завданням Польського головування в Євросоюзі у першій половині 2025 року він назвав посилення співпраці між ЄС і США.