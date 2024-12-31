Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні
Президент Польщі Анджей Дуда у своєму новорічному зверненні заявив, що війна в Україні не може закінчитися перемогою Росії - вона повинна завершитися справедливим миром
Про це повідомляє Укрінформ.
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна, що точиться за нашим східним кордоном, має абсолютно вирішальне значення для нашої безпеки. Наша позиція постійна і незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Вона повинна завершитися справедливим миром, що дасть змогу запобігти виникненню нового, можливо навіть більшого, конфлікту в майбутньому", - заявив Дуда.
Він підкреслив, що безпека Польщі базується на двох стовпах: сильній і сучасній армії та силі альянсів. Президент Польщі нагадав, що в березні у Вашингтоні він представив пропозицію збільшити витрати на оборону всіх країн Північноатлантичного альянсу до 3% ВВП.
"Я радий, що сьогодні все більше країн приєднуються до моєї ініціативи, адже лише сильне НАТО на чолі із США гарантує безпеку Польщі та всього нашого регіону", - сказав він.
Дуда переконаний, що без залучення Вашингтона немає безпечної Європи. Тому першочерговим завданням Польського головування в Євросоюзі у першій половині 2025 року він назвав посилення співпраці між ЄС і США.
- У новорічному зверненні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що завершення справедливим миром війни між Росією та Україною буде одним з пріоритетів Туреччини у 2025 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.89 Купівля 41.89Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.65Продаж 44.42
- Актуальне
- Важливе