Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам
Німеччина запровадила заборону на в'їзд до 9 громадян Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами під час протестів за євроінтеграцію
МЗС Німеччини опублікувало заяву у соціальній мережі X.
"Сьогодні Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'яти людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів та представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов'язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною", - йдеться у повідомленні.
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