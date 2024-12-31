Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам

МЗС Німеччини опублікувало заяву у соціальній мережі X.

"Сьогодні Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'яти людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів та представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов'язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною", - йдеться у повідомленні.

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