Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується Франції та загрожує її безпеці

Про це повідомляє Укрінформ.

"Війни в Україні та на Близькому Сході - це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці", - наголосив Макрон.

На його думку, останні події в Сирії, маніпуляції з виборами в Молдові, Грузії та Румунії, терористичні атаки в Європі демонструють, що європейська демократія перебуває під загрозою.

"Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне", - підкреслив він.

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Президент Франції вважає, що Європа більше не може делегувати свою безпеку і оборону іншим державам, а Франція повинна продовжувати інвестувати у військове переозброєння, щоб гарантувати власний суверенітет.

"Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження", - відзначив він.

Підбиваючи підсумки року у Франції, Макрон назвав моменти "великої гордості", серед яких Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі цього літа, а також відкриття відбудованого після пожежі Нотр-Дам де Парі.

"Цього року ми разом довели, що неможливе - це не по-французьки", - проголосив президент, висловивши сподівання що 2025-й буде роком колективного відновлення, стабільності та правильних компромісів на користь французького народу.