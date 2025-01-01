"Нас нема": Ірина Білик переклала українською свій хіт 2008 року
У перший день року народна артистка України Ірина Білик випустила композицію "Нас нема" - україномовну версію пісні "Нас нет", яка свого часу була супехітом
Премʼєра пісні відбулася на YouTube.
Українська співачка і композиторка Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня "Нас нема" разом з перекладеними раніше композиціями "Ми будем разом" і "Сніг" увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.
"Ця пісня для мене — історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" — це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема", - поділилась Білик.
6 квітня 2025 року, у день свого 55-річчя, співачка відіграє святковий концерт у київському палаці "Україна". Зазначається, що, оскільки вже зараз квитки на шоу майже повністю розпродані, Білик додала ще один концерт, що відбудеться 5 квітня.
- У грудні 2023 року Білик випустила пісню "Сніг" українською, для чого воззʼєдналася з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним
- У березні минулого року вона переклала свій російськомовний хіт 2008 року "Мы будем вместе" українською - "Ми будем разом"
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