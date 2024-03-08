"Ми будем разом": Ірина Білик переклала ще один свій російськомовний хіт
Українська співачка Ірина Білик переклала свій російськомовний хіт 2008 року "Мы будем вместе" українською, назвавши його гімном оптимізму та надії
Про це співачка повідомила в Instagram.
Співачка Ірина Білик заспівала українською пісню "Ми будем разом".
"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані, як ніколи, і маємо тримати цей настрій до нашої світлої перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" - написала артистка.
Це вже другий перекладений хіт співачки. "Ми будем разом" та "Сніг" увійдуть до нового українськомовного альбому Ірини Білик, реліз якого заплановано на другу половину 2024 року.
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