"Ми будем разом": Ірина Білик переклала ще один свій російськомовний хіт

Про це співачка повідомила в Instagram.

Співачка Ірина Білик заспівала українською пісню "Ми будем разом".

"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані, як ніколи, і маємо тримати цей настрій до нашої світлої перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" - написала артистка.

Це вже другий перекладений хіт співачки. "Ми будем разом" та "Сніг" увійдуть до нового українськомовного альбому Ірини Білик, реліз якого заплановано на другу половину 2024 року.



