Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х
Популярна пісня "Снег" 2004 року співачки Ірини Білик тепер звучить українською, для цього артистка воззʼєдналася з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним
Премʼєра відбулася на YouTube.
Композиція "Снег" Ірини Білик з її альбому 2004 року "Любовь. Яд" вийшла українською мовою. Для створення україномовної версії артистка воззʼєдналась зі своїм колишнім продюсером Юрієм Нікітіним з лейбла mamamusic, з яким вони припинили співпрацю.
"Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я", — прокоментувала реліз Ірина Білик.
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