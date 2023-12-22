Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х

Премʼєра відбулася на YouTube.

Композиція "Снег" Ірини Білик з її альбому 2004 року "Любовь. Яд" вийшла українською мовою. Для створення україномовної версії артистка воззʼєдналась зі своїм колишнім продюсером Юрієм Нікітіним з лейбла mamamusic, з яким вони припинили співпрацю.

"Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я", — прокоментувала реліз Ірина Білик.



