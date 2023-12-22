Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х

Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х

22 грудня, 2023 п'ятниця
14:29
Культура На фото: Ірина Білик

Популярна пісня "Снег" 2004 року співачки Ірини Білик тепер звучить українською, для цього артистка воззʼєдналася з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним

Премʼєра відбулася на YouTube.

Композиція "Снег" Ірини Білик з її альбому 2004 року "Любовь. Яд" вийшла українською мовою. Для створення україномовної версії артистка воззʼєдналась зі своїм колишнім продюсером Юрієм Нікітіним з лейбла mamamusic, з яким вони припинили співпрацю.

"Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я", — прокоментувала реліз Ірина Білик.


 

музика
Читайте також:
Київ. 22.12.2023
22 грудня, 2023 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
На фото: "Нічна варта" Рембрандта
21 грудня, 2023 четвер
На відомій картині Рембрандта виявили прихований шар, який розкрив таємницю десятиліття
22 грудня, 2023 п'ятниця
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 БМП Marder
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
14:39
Юрій Щиголь
Запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю залишили без змін
14:12
Оновлено
діти, війна
На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини. Прокуратура розпочала розслідування
14:09
МЗС
У МЗС відреагували на заяву Ердогана про те, що ЄС гальмуватиме вступ України: "Треба міряти фактами"
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Орест Сохар
Орбан мріє про лаври імператора
13:52
безпілотник, дрон
В аеропорту Калуги ввели план "Килим" нібито через атаку дронів
13:49
опалення
У більшості населених пунктів ТОТ Донеччини немає світла й опалення, – ЦНС
13:43
Поліція встановила особи росіян, які тримали на морозі, били й імітували розстріл цивільних під час окупації Київщини
13:40
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
На Житомирщині для посилення ППО створюють 54 мобільні вогневі групи, - голова ОВА
13:34
Друге Різдво у Львові
Невелике похолодання, опади та рвучкий вітер: прогноз на різдвяні вихідні від Наталки Діденко
13:15
Смартфон
Укренерго шукає технічні можливості сповіщати людей про дефіцит електроенергії
13:12
Су-34
Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку
13:12
Ексклюзив
Молдова
"Готові допомогти виїхати всім охочим": ексміністр оборони Шалару про спрощення процедури отримання паспортів РФ для громадян Молдови
13:05
Оновлено
ЗРК Patriot
Японія відправить ракети для Patriot у США
12:57
Оновлено
Микола Патрушев
Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ
12:54
Ексклюзив
ЗАЕС
Треба робити все можливе й неможливе, щоб наш персонал залишався на ЗАЕС, - ексміністр енергетики Плачков
12:48
Експосадовця Держслужби експортного контролю Головатого засудили до 10,5 року тюрми за хабар
12:40
дрон операції "Єдність"
Українські військові отримали всі 10 тис. FPV-дронів з операції "Єдність": кошти зібрали за три доби
12:27
Пентагон
Понад 20 країн приєдналися до коаліції США проти нападів хуситів у Червоному морі, - Пентагон
12:08
корупція
Підрядник заволодів майже 200 тис. грн під час відбудови гімназії в Бучанському районі, - прокурори
12:05
OPINION
Мирослав Гай
Як держава зруйнувала інфраструктуру мобілізації
11:56
Діти. Війна. Депортація
В Україну повернули 12-річного хлопця, який 18 місяців перебував в окупації та 4 - у РФ
11:32
маєток Котіна
Президент Енергоатому оселився в будинку за 7 млн грн, який начебто купила його теща, - "Схеми"
11:27
Ексклюзив
Аеропорт "Бориспіль"
Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт Долінце розповів про світовий досвід
11:21
електроенергія
Україна збільшила обсяг імпорту електроенергії з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 22 грудня
11:14
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Противник знову намагається просунутися до дороги від Часового Яру, Сили оборони відбивають атаки, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
11:11
На фото: YAKTAK
Український репер YAKTAK зібрав солдаути на двох концертах поспіль у Києві
11:07
міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа готується до нової холодної війни з РФ, а Україна відчуває нестачу грошей. Акценти світових ЗМІ 22 грудня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:27
Радослав Сікорський
Перший закордонний візит на новій посаді: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський
10:20
СБУ встановила 3 окупантів, які вбили фермера на Харківщині й спалили його тіло
10:18
На фото: Принцеса Карла фон Гессен
Німецька принцеса Карла фон Гессен виграла 3,5-річну судову тяганину проти McDonald's
10:12
Ексклюзив
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів, - Згурець
10:03
Міністерство оборони
У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
10:03
OPINION
Петро Олещук
Гроші на війну. Дайте російські активи із Заходу
09:53
Ексклюзив
FPV дрон
Держава забезпечує 50% дронів, 7 місяців тому було 20%: у 92-й ОШБр назвали вартість застосування БПЛА та відсоток влучань
09:41
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
На Донеччині окупанти вимагають ставити дітей 2007 року на військовий облік, - Андрющенко
09:20
"Безмежно сміливі люди": Зеленський привітав енергетиків із професійним святом
09:09
ООН
Ізраїль звинуватив ООН у зриві постачань гуманітарної допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV