Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у вибори

США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у вибори

Євген Козярін
31 грудня, 2024 вiвторок
19:14
Світ санкції США

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти двох організацій та осіб в Ірані й Росії втручалися в американські вибори 2024 року

Зміст

Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"OFAC вводить санкції проти організації, підпорядкованої Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також організації в Москві, пов’язаної з ГРУ Росії, та її директора", - йдеться в повідомленні.

До списку санкцій доданий Центр виробництва когнітивного дизайну (Іран), який з 2023 року планував операції впливу на електорат у США.

Крім того, санкції введені проти Московського центру геополітичної експертизи. Він використовував інструменти штучного інтелекту та напряму взаємодіяв із підрозділом ГРУ, який займається операціями політичного втручання та кібернападами. Обмеження введені проти директора центру Валерія Коровіна.

"Ці суб’єкти мали на меті розпалювання соціально-політичного напруження та вплив на електорат США під час виборів 2024 року", - зауважили в Мінфіні.

  • 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ.

 


 
Теги:
Економіка
вибори президента
Іран
втручання Росії
санкції проти Росії
вибори у США
США
Читайте також:
Україна школа
Автор Тетяна Яворська
29 грудня, 2024 неділя
Реформа освіти: що зміниться для вчителів та учнів у 2025 році
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
31 грудня
19:39
Ексклюзив
україна українці
Які умови бачать українці для початку переговорів з РФ: результати опитування Фонду Демініціативи
19:37
Ексклюзив
ЗСУ
"Бригада сформувалася як потужний бойовий організм": у 60-й ОМБр розповіли про здобутки 2024 року
19:17
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну
18:52
газ
Ціна на газ з 1 січня для населення лишається незмінною, - Нацкомісія
18:10
Огляд
Наукові відкриття
Цікаві наукові відкриття й події протягом 2024 року: від нових галактик до археологічних знахідок
18:08
Володимир Зеленський
Зеленський провів друге засідання Технологічної Ставки
18:01
Тимур Ткаченко
Президент змінив очільника Київської МВА
18:00
OPINION
Ринок і війна: баланс не на користь ринку
17:45
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
РФ заявила про збиття 68 БПЛА: у Смоленській області СОУ вразили нафтобазу
17:38
Рух - Карпати
"Великому місту - велику команду": "Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу
17:26
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState зафіксував просування РФ 31 грудня біля Курахового та Покровська
17:09
Ексклюзив
ЗСУ
Війна Росії проти України триватиме у 2025 році, інтенсивність боїв може зрости, - військовослужбовець Тимочко
17:04
Кирило Буданов
РФ здатна продовжувати війну: Буданов заявив, що у 2025 році ворога чекає прийняття "системних рішень"
16:54
Ексклюзив
Ніна Южаніна
"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році
16:52
сили ППО
Українська ППО збила за рік понад тисячу ракет й 11 тис. ударних дронів
16:32
Оновлено
Наслідки атаки на Київщині
РФ запустила дрони та ракети по Україні: на Київщині є постраждала, у Києві впали уламки
16:30
Кірибаті Новий рік
Перша країна у світі зустріла 2025 рік
16:13
Оновлено
морський дрон Magura V5
Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР
16:02
OPINION
Чому в Офісі президента відкидають ідею уряду національної єдності
15:46
малюнок, діти
У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей
15:08
Ілюстративне фото
На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий
15:05
До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів
15:00
Герман Галущенко
В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році
14:47
Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики
14:29
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль
14:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
НБУ вперше визначив вартість долара дорожче 42 грн: курс валют на 31 грудня
14:22
ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів
14:06
Саміт ЄС, Олаф Шольц
У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну
14:00
Тисяча гривень
"Тисяча від Зеленського": через Укрпошту державну підтримку отримали 1 млн українців
14:00
OPINION
Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її
13:39
віддалена робота
Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки
13:37
Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 35 тис. біженців
13:33
Новорічний вечір на Еспресо: підсумки, прогнози і найкращі пісні
13:26
Alyona аlyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024
13:25
нафта
Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії
13:10
комендантська година
У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч
13:06
Оновлено
Прапор США
Мінфін США заявив про злам його серверів китайськими хакерами, КНР відповіла
13:06
Італія
Італія виділила €13 млн для Фонду енергетичної підтримки України
13:00
Оновлено
коронавірус
ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID-19. Пекін відреагував
12:45
ППО
Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV