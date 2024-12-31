США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у вибори
Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти двох організацій та осіб в Ірані й Росії втручалися в американські вибори 2024 року
Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
"OFAC вводить санкції проти організації, підпорядкованої Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також організації в Москві, пов’язаної з ГРУ Росії, та її директора", - йдеться в повідомленні.
До списку санкцій доданий Центр виробництва когнітивного дизайну (Іран), який з 2023 року планував операції впливу на електорат у США.
Крім того, санкції введені проти Московського центру геополітичної експертизи. Він використовував інструменти штучного інтелекту та напряму взаємодіяв із підрозділом ГРУ, який займається операціями політичного втручання та кібернападами. Обмеження введені проти директора центру Валерія Коровіна.
"Ці суб’єкти мали на меті розпалювання соціально-політичного напруження та вплив на електорат США під час виборів 2024 року", - зауважили в Мінфіні.
- 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ.
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