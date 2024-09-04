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Адміністрація Байдена звинуватить РФ у спробах вплинути на президентські вибори у США, - CNN

Дар'я Куркіна
4 вересня, 2024 середа
20:27
Світ Джо Байден

Адміністрація американського президента Джо Байдена 4 вересня планує звинуватити Росію у постійних зусиллях вплинути на вибори у Сполучених Штатах 2024 року

Зміст

Про це повідомляє CNN із посиланням на шість джерел.

За словами співрозмовників, у середу США зроблять низку кроків, спрямованих на протидію втручання Москви. Зокрема, Білий дім публічно засудить дії РФ, а міністерство юстиції оголосить заходи про дії американських правоохоронних органів стосовно таємної російської кампанії.

Джерела телеканалу стверджують, що заходи, зокрема, будуть спрямовані проти російського пропагандистського телеканалу іномовлення RT, оскільки чиновники США розглядають його як "ключову частину кремлівських пропагандистських зусиль".

Водночас заходи стосуються й дезінформаційних дій РФ, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб’єктів.

Також співрозмовники поінформували: Штати можуть заявити, що причетність у втручання у вибори має компанія "Агентство соціального дизайну": на неї вже наклали санкції через створення фейкових інформаційних сайтів у ЄС.

"Загалом ці дії будуть найважливішою громадською відповіддю адміністрації Байдена на передбачувані операції з впливу Росії, спрямовані на американських виборців. Після того, як США звинуватили Іран у спробі зламати кампанії Трампа та Байдена - Гарріс минулого місяця, очікувані дії в середу є нагадуванням про те, що американські чиновники продовжують розглядати Росію як помітну загрозу іноземного впливу на виборах у листопаді", - йдеться в матеріалі.

  • 10 серпня, кампанія кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа заявила, що деякі її внутрішні комунікації були зламані. У цьому звинувачують уряд Ірану.
Теги:
Росія
вибори
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
пропаганда
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2024, середа
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