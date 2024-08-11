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Кампанія Трампа заявила про хакерську атаку на її внутрішню комунікацію: звинувачують Іран

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
07:37
Світ НАТО, Трамп

У суботу, 10 серпня, кампанія кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа заявила, що деякі її внутрішні комунікації були зламані. У цьому звинувачують уряд Ірану

Зміст

Про це пише Reuters.

Заява республіканця прозвучала незабаром після того, як новинний вебсайт Politico повідомив, що в липні він почав отримувати електронні листи від анонімного джерела, які пропонують документи з внутрішньої кампанії Трампа, включаючи звіт про "потенційну вразливість" напарника Джей Д. Венса.

"Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у всьому нашому демократичному процесі", - заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Пізно в суботу Трамп опублікував у своєму додатку Truth Social, що Microsoft щойно повідомив кампанії, що Іран зламав один із його вебсайтів. Він поклав провину на Іран, додавши, що вони лише змогли отримати загальнодоступну інформацію. Трамп не уточнював подробиці злому.

Кампанія Трампа послалася на звіт дослідників Microsoft, в якому говориться, що хакери, пов’язані з урядом Ірану, намагалися зламати обліковий запис "високопоставленого чиновника" під час президентської кампанії в США в червні.

Зазначається, що хакери заволоділи обліковим записом колишнього політичного радника, а потім використали його для атаки на чиновника. У цьому звіті не надано додаткових подробиць про особи цілей.

Представник Microsoft відмовився назвати імена цільових чиновників або надати додаткові подробиці після публікації звіту.

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило в електронному листі, що іранський уряд не має жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах".

"Ми не віримо таким повідомленням", - додали в у представництві у відповідь на звинувачення передвиборного штабу Трампа.

  • Нещодавно повідомлялося, що спеціальні служби США за кілька тижнів до замаху на Дональда Трампа отримали розвіддані про намір Ірану вбити експрезидента.

Теги:
Технології
Іран
хакер
Дональд Трамп
вибори у США
США
хакерські атаки
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