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Перед замахом на Трампа спецслужби США отримали розвіддані про намір Ірану вбити експрезидента, - CNN

16 липня, 2024 вiвторок
23:18
Світ замах на Трампа

Спеціальні служби США за кілька тижнів до замаху на Дональда Трампа отримали розвіддані про намір Ірану вбити експрезидента

Зміст

Про це пише CNN

За даними кількох співрозмовників видання, впродовж останніх тижнів США отримали розвіддані, які свідчили про намір Ірану скоїти вбивство Дональда Трампа. Водночас джерела зазначили, що жодних ознак того, що до змови був причетний Томас Меттью Крукс, який стріляв у Трампа, немає.

За інформацією CNN, отримані розвіддані призвели до того, що Секретна служба посилила заходи безпеки навколо Трампа. Співрозмовники видання стверджують, що штаб Трампа неодноразово застерігали від проведення мітингів на вулиці, де неможливо контролювати доступ. Команда експрезидента США у певний момент навіть припинила спонтанні неофіційні заходи без попередньої перевірки учасників Секретною службою.

Наступного дня після замаху на Дональда Трампа представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі заявив, що нещодавно до його охорони було додано захисні ресурси та можливості.

Водночас у CNN зауважили, що наразі невідомо чи штаб Трампа знав про загрозу саме з боку Ірану. Там відмовилися коментувати  інформацію, пов'язану з безпекою кандидата у президенти США.

У CNN нагадали, що Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у січні 2020 року за президентсва Дональда Трампа. 

У виданні констатували, що існування загрози з боку Ірану посилення заходів безпеки поставили нові питання про прорахунки Секретної служби на мітингу в Пенсільванії.

Замах на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.

Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.

15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня.

Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Теги:
Іран
Дональд Трамп
вибори у США
США
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