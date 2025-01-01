Соціальні ліфти у ЗСУ: Міноборони пояснило, як зміниться система отримання офіцерських звань

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Так вона прокоментувала зміни, які передбачають спрощення механізму отримання офіцерських звань для солдатів та сержантів з бойовим досвідом.

Черногоренко зауважила, що одночасно з призначенням на посаду буде присвоюватися офіцерське звання. Для цього військовослужбовцям більше не потрібно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та не потрібно укладати контракт на проходження військової служби.

Як зазначила заступниця міністра оборони, зміни важливі тому, що Україна має поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із керівним досвідом всі можливості для розвитку.

"Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Після величезного досвіду на керівних посадах. Після десятків реалізованих проєктів. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку. Армія має бути технологічною і сучасною", - пояснила посадовиця.