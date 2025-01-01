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Росіяни намагаються взяти Покровськ в кільце, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Оксана Ліховід
1 січня, 2025 середа
10:23
Війна з Росією Карта бойових дій за 11-18 грудня

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький зазначив, що бої за Покровськ не припиняються, і противник намагається оточити місто

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бої безперервно тривають, і вони не припинялися навіть у новорічну ніч. Боєві дії йдуть на всіх ділянках фронту, але найгарячішими точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території. Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера ЗСУ, усвідомлюючи зростання втрат, противник намагається взяти місто Покровськ в кільце, вийти на трасу Павлоград - Покровськ і змусити гарнізон ЗСУ залишити позиції.

"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають. Тому ми маємо велику потребу в додаткових засобах, які могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі", - додав Цехоцький.

  • Протягом доби 31 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Краматорському напрямках.
  • Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1250 російських окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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