Росіяни намагаються взяти Покровськ в кільце, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бої безперервно тривають, і вони не припинялися навіть у новорічну ніч. Боєві дії йдуть на всіх ділянках фронту, але найгарячішими точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території. Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера ЗСУ, усвідомлюючи зростання втрат, противник намагається взяти місто Покровськ в кільце, вийти на трасу Павлоград - Покровськ і змусити гарнізон ЗСУ залишити позиції.

"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають. Тому ми маємо велику потребу в додаткових засобах, які могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі", - додав Цехоцький.