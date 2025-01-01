Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель

Про це пише Postimees.

"Як голова президії Верховної Ради Естонської РСР, а згодом голова Верховної Ради, Арнольд Рюйтель був однією з провідних фігур у відновленні нашої незалежності. Саме під його керівництвом в окупованій Естонії розпочався перехідний період, було оголошено про нелегітимність Радянського Союзу та відновлено незалежність", – йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що під час президентства метою Рюйтеля був збалансований розвиток Естонії. Крім того, його лідерство протягом усього життя та його наукова діяльність запевнили багатьох людей, що вступ до Європейського Союзу та НАТО відповідає національним інтересам Естонії, додали в Postimees.

Прощання з колишнім президентом відбудеться на державному рівні.