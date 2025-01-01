Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель
Ввечері вівторка, 31 грудня, у віці 96 років помер Арнольд Рюйтель – президент Естонії з 2001 по 2006 рік
Про це пише Postimees.
"Як голова президії Верховної Ради Естонської РСР, а згодом голова Верховної Ради, Арнольд Рюйтель був однією з провідних фігур у відновленні нашої незалежності. Саме під його керівництвом в окупованій Естонії розпочався перехідний період, було оголошено про нелегітимність Радянського Союзу та відновлено незалежність", – йдеться в повідомленні.
У виданні зазначили, що під час президентства метою Рюйтеля був збалансований розвиток Естонії. Крім того, його лідерство протягом усього життя та його наукова діяльність запевнили багатьох людей, що вступ до Європейського Союзу та НАТО відповідає національним інтересам Естонії, додали в Postimees.
Прощання з колишнім президентом відбудеться на державному рівні.
- У неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.9 Купівля 41.9Продаж 42.47
- EUR Купівля 43.62Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе