Росіяни у новорічну ніч запустили по Україні 111 дронів: сили ППО знищили 63 ворожих БПЛА
У ніч проти 1 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 63 ворожих дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 20:30 31 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 111 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.
- Цієї ночі уламки ворожих дронів впали у деяких районах Києва, що призвело до пошкодження будинків і травмованих цивільних. Детальніше про наслідки ворожої атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.92 Купівля 41.92Продаж 42.45
- EUR Купівля 43.65Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе