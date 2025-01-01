Росіяни у новорічну ніч запустили по Україні 111 дронів: сили ППО знищили 63 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 20:30 31 грудня до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 111 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.



Крім того, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.