Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну
У вівторок, 31 грудня, стало відомо про повернення боксера Олександра Усика в Україну
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Після повернення український боксер Олександр Усик завітав до Офісу президента, і провів зустріч з Володимиром Зеленським.
"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося!", - написав президент після зустрічі.
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- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
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