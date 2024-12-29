Звитяги Усика, світовий рекорд Магучіх: головні перемоги українського спорту за 2024 рік

Ярослава Магучіх - світовий рекорд та олімпійське золото

У 2024 році Ярослава Магучіх гарантовано вписала своє імʼя в історію легкої атлетики.

7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.

Досягнення українка встановила після того, як гарантувала собі перемогу із результатом 2,03 м. Спершу Магучіх взяла з другої спроби висоту 2,07 м та оновила особистий рекорд, а потім - подолала планку на 2,10 м.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався 37 років. У 1987 році болгарка Стефка Костадінова показала результат 2,09 м.

Менше ніж через місяць після побиття світового рекорду Ярослава Магучіх виступила на Олімпіаді. У Парижі легкоатлетка принесла Україні золоту медаль.

Спортсменка з першої спроби взяла три висоти - 1,91, 1,95, 1,98 та 2 м.

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Цьогоріч Магучіх також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги, здобула срібну медаль на ЧС. У результаті Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою світу.

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За словами українки, вона має намір перевершити власний світовий рекорд.

"Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили", - анонсує Магучіх.

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Артем Довбик - найкращий бомбардир Ла Ліги, номінація на Золотий мʼяч

На жаль, коли думаєш про результати українського футболу у 2024 році, у голові зʼявляються не найкращі спогади про розгром від Румунії (0:3) на Євро-2024, невдачі наших команд у єврокубках, чи допінг-скандал з Михайлом Мудриком.

Проте були є приємні моменти. У нас зʼявився перший топбомбардир в елітній європейській лізі з часів Андрія Шевченка! Артем Довбик провів феноменальний сезон за іспанську "Жирону" і з 24 голами став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Артем Довбик. Фото: Getty Images

24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалося лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).

Водночас Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, Артем у футболці "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка за сезон - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).

У результаті Довбика номінували на "Золотий мʼяч" і він посів 29-те місце за підсумками голосування.

Артем Довбик і Юлія Довбик. Фото: Getty Images

Після такого яскравого сезону Артем Довбик притягнув інтерес клубів, які вищі за статусом за "Жирону". Особливий інтерес до українця мав мадридський "Атлетико", проте в результаті форвард обрав італійську "Риму".

Щоправда, поки важко сказати, чи був цей вибір правильним. "Рома" проводить відверто поганий сезон і йде десятою у Серії А. Даніеля Де Россі, який був ініціатором трансферу Довбика, звільнили. Після цього команду очолив Іван Юрич, але його теж відправили у відставку. Зараз римляни довірились Клаудіо Раньєрі.

Водночас не можна якось сильно критикувати Артема. Зараз на рахунку Довбика 22 матчі, 9 голів і 2 асисти у футболці "Роми". Українець з серйозним відривом є найрезультативнішим гравцем римлян.

Довбик змінив чемпіонат і лише звикає до нових вимог, адаптується у новій країні. Тому чекаємо від нього ще кращих результатів.

А головне, сподіваємось, що нападник зможе покращити результати й у збірній України, бо у національній команді у Довбика лише 4 голи у 12 матчах цього року та провальний виступ на Євро-2024.

Артем Довбик і Нікола Залевські (праворуч). Фото: Getty Images

Олександр Усик - абсолютний чемпіон світу

Олександр Усик. Скільки ж потужності у цих словах, правда? Українець провів просто феноменальний рік і підтвердив, що є іконою боксу.

18 травня Усик переміг Тайсона Фʼюрі за очками і став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. 37-річний українець став першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу).

Олександр Усик (в центрі). Фото: Getty Images

Декілька днів тому, 21 грудня, відбувся реванш між Усиком і Фʼюрі. Щоправда, у цьому бою звання абсолютного чемпіона на кону не стояло. У червні наш боксер був змушений відмовитися від титулу IBF.

У реванші Усик перехопив ініціативу в другій половині бою. Він поступово збільшив швидкість та виснажував Ф'юрі численними ударами по корпусу.

У чемпіонських раундах українець по справжньому домінував, а після серії потужних ударів був близьким, аби відправити британця у нокдаун. В завершальній трихвилинці Ф'юрі виглядав відверто втомленим та розраховував винятково на те, аби впіймати українця аперкотом, проте виконати його не зумів.

У результаті Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112 - та захистив свої титули чемпіона світу.

Що ж далі? Одразу після оголошення результату бою Усик - Фʼюрі, чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа вийшов у ринг та кинув виклик нашому боксеру.

"Я хочу помститися за минуле пограбування. Зробімо це. Вперед. Вперед. Де Френк? Влаштуй це", - сказав Дюбуа, який у 2023 році був нокаутований українцем.

На що Усик відповів: "Без проблем. Містер Туркі (Туркі Аль-Шейх - голова Загальних розваг Саудівської Аравії, організатор бою, - Ред.), зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую".

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч). Фото: Getty Images

Водночас вже трохи згодом Олександр Усик запевнив, що спочатку хоче трохи відпочити.

"Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, вимкнути телефон. Зачинитися у своєму домі, сісти ось так і дивитися на небо, як росте дерево. Наразі я хочу відпочити та не думати про бокс, Дюбуа, Ф'юрі. Просто відпочити. Просто пограти зі своїми дітьми", – зазначив він.

Однак Усик підкреслив, що поки не планує завершувати кар'єру, оскільки все ще має бажання тренуватися і виходити на ринг.

"Так, я ще маю жагу боксувати й ще тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких", – підсумував він.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч). Фото: Getty Images

Ольга Харлан - героїня Парижу

Головною українською героїнею Олімпіади-2024 стала фехтувальниця Ольга Харлан. 29 липня вона принесла нашій команді першу нагороду Ігор у Парижі - бронзу в індивідуальних змаганнях шаблісток.

А 3 серпня відбувся неймовірний фінал у командній шаблі, де Ольга Харлан разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою виграли для України перше золото.

Збірна України з фехтування на шаблях. Фото: Getty Images

Перший поєдинок закінчився перемогою Ольги Харлан, проте Юлія Бакастова та Аліна Комащук втратили перевагу, і на другу третину вийшли з рахунком 13:15.

На пʼятий поєдинок Харлан вийшла, коли Україна поступалась 14:20, але зуміла суттєво скоротити відставання нашої команди, - до 23:25.

З перевагою кореянок у 2 бали (28:30) розпочиналась і фінальна третина. До фінального поєдинку, де Україну презентувала Ольга Харлан, ситуація була 37:40 на користь Республіки Кореї.

У вирішальному поєдинку Ольга Харлан організувала неймовірний камбек - 8:2 - та принесла українській збірній золото.

Загалом Ольга Харлан має у своїй карʼєрі шість олімпійських медалей. Це більше, ніж будь-який український спортсмен в історії.

На рахунку 34-річної фехтувальниці командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях.

Ольга Харлан. Фото: Getty Images

Олександр Хижняк - золото Олімпіади

Цього року боксер Олександр Хижняк реалізував свою мрію та здобув золоту нагороду Олімпійських ігор.

Срібний призер Токіо-2020 у вазі до 75 кг виступав на Іграх у Парижі в категорії до 80 кг. На шляху до фіналу Хижняк переміг з рахунком 5:0 угорця Пилипа Акімова та бразильця Вандерлея Перейру. У півфіналі українець здолав олімпійського чемпіона Токіо у цій вазі Арелена Лопеса з Куби (3:2).

У бою за золото Олександр Хижняк зустрівся з Нурбеком Оралбаєм з Казахстану. Українець активно розпочав фінал проти чинного чемпіона світу та діяв першим номером. Судді віддали стартовий раунд Хижняку - 3:2. У другій трихвилинці українець продовжив пресингувати, а казахстанець вдало діяв на контратаках та виграв раунд. Рахунок на картках зрівнявся.

У вирішальному раунді сили боксерів знову були рівними, але Хижняк інтенсивніше провів завершальну хвилину. Судді у підсумку віддали перевагу в раунді українцю.

Загалом Олександр Хижняк здобув перемогу роздільним рішенням суддів - 30:27, 30:27, 29:28, 28:29, 28:29.

Олександр Хижняк. Фото: Getty Images

У листопаді стало відомо, що боксер отримав пропозицію перейти у професіонали. За словами Хижняка, до нього звернувся Олександр Красюк - промоутера Олександра Усика.

"Так, я вдячний Олександру, він слідкує за моєю карʼєрою й постійно хоче й намагається допомогти мені чимось, хоче, щоб я спробував професійний ринг. Також є інші люди, які хотіли б мене побачити на професійному ринзі. Мені важливо для себе вирішити, кому б я хотів би довіряти, з ким би я хотів працювати й продовжувати далі це робити", – зізнався Хижняк.

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк. Фото: Карина Рева - спеціально для Еспресо

Паралімпіада - успішний результат наших спортсменів

Паралімпійська збірна України традиційно вдало показала себе на Іграх. Наша команда посіла у медальному заліку сьому позицію з 22 золотими, 28 срібними та 32 бронзовими нагородами.

Загалом 138 українців узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Золоті нагороди завоювали Олександр Комаров, Оксана Зубковська, Михайло Сербін, Денис Остапченко, Ігор Цвєтов, Юрій Шенгур, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Наталія Кобзар, Андрій Трусов, Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко, Анастасія Москаленко, Марія Помазан, Наталія Ніколайчук, Єгор Дементьєв, Віктор Дідух, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко та Владислав Єпіфанов.

Список усіх призерів

Андрій Трусов (ліворуч) і Юрій Шенгур (у центрі). Фото: Getty Images