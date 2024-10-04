"Думаю, до 2,15 можна стрибати": Магучіх заговорила про побиття власного світового рекорду

Про це повідомляє sport.ua.

"Особисто я після свого світового рекорду довго відходила. Організм витратив на це стільки енергії, що я дні чотири просто ходила й нічого не могла робити. Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично - так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні й 2,05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж не була такою стійкою", - каже Ярослава Магучіх.

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За словами українки, вона має намір перевершити власний світовий рекорд.

"Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили", - сказала Магучіх.