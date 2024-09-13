Магучіх тріумфувала у фіналі сезону "Діамантової ліги"
У п’ятницю, 13 вересня, пройшов фінал "Діамантової ліги" у жіночих стрибках у висоту, переможницею стала Ярослава Магучіх
Про це повідомляє World Athletics.
У Брюсселі Ярослава Магучіх здобула золото з результатом 1,97 м. Українка взяла цю висоту одразу, австралійці Ніколі Оліслагерс знадобились дві спроби. Після цього спортсменки намагались стрибнути 2,01 м, але не змогли підкорити цю висоту.
Ще одна українка Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою з результатом 1,92 м.
Для Магучіх це третя перемога у фіналах "Діамантової ліги" в карʼєрі.
"Діамантова ліга"
Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
13 вересня
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м
2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97
3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92
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