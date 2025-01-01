Він не бачить сенсу жити, зазнавши геополітичної поразки на схилі своїх літ, тому не існує компромісів, за яких його перемога є розмитою чи не очевидною. Саме це визначатиме його поведінку на потенційних переговорах з Трампом. Але спочатку подивимося, що в росіян з можливістю воювати далі, які визначають озброєння та економіка.

Озброєння

З людьми поки все зрозуміло, людей вистачає, і не зважаючи на втрати, оркам вдається навіть нарощувати свою присутність в Україні. Однак з озброєнням ситуація можна сказати катастрофічна. За різними даними, російський ОПК спроможний виробляти не більше 200 нових танків на рік. За оцінкою OSINTерів, зараз на складах зберігання залишилось близько 3 тисяч танків, з яких тільки 18% в задовільному стані, решта в дуже поганому.

Загалом, за різними оцінками всі запаси закінчаться впродовж 2025 - 26 років. Це означає, що Путін ще два роки може підтримувати темпи війни. На допомогу ще прийде Північна Корея, яка вже почала виконувати функцію "Уралу радянської армії в Другу світову". Саме ВПК КНДР забезпечує снарядами російську армію в колосальних масштабах.

Окрім цього, Путін переводить економіку на військові рейки. Це означає переведення масштабних ресурсів у військове виробництво. Зрозуміло, що за наступні два роки йому треба налагодити виробництво нових зразків озброєння, щоб компенсувати можливе падіння від закінчення радянських запасів. Є достатньо підстав вважати, що йому це не вдасться з кількох причин. Перша — це здійснення масштабних фінансових вливань у ВПК вже має негативним наслідком велику інфляцію. Друга — йому бракує робочих рук і професійних кадрів. Зрозуміло, що його команда активно працює над пошуком рішень, але я схиляюсь до думки, що у 2027 році йому буде складно продовжувати війну в таких же масштабах. Щобільше, йому треба не тільки підтримувати темпи війни, йому треба ще відновити втрачений військовий потенціал.

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Економіка

Економіка РФ показує високу стійкість і інвалідність західних санкцій. Станом на сьогодні середньостатистичний росіянин від війни відчуває тільки процвітання. Зарплати ростуть, робочі місця ростуть, вкладення в інфраструктуру ростуть, соціальні виплати ростуть, особливо в бідних регіонах, де найбільше відбувалась прихована мобілізація. Очікується, що ВВП РФ в цьому році покаже ріст 4%, і це один з найвищих показників за багато років.

Однак економічні перспективи не є такими хорошими в найближчі роки. Російська економіка ввійшла в стагфляцію — це коли висока інфляція і падіння виробництва. Попри те, що оркам вдається отримувати доходи від продажу нафти та газу для підтримки поточних витрат бюджету, цього явно не достатньо, щоб інвестувати мільярди в перехід на військове виробництво та інфраструктуру.

Економіці бракує приватного інвестування, доступу до ринків капіталів, і така модель не зможе існувати довго. За різними прогнозами, до 2027 року російська економіка буде падати, але катастрофи не станеться. Втім, з 2027 року можна вважати, що російська економіка зазнає системної деградації, яка буде супроводжуватись технологічною відсталістю, що в підсумку призведе до краху, як це сталось з Радянським союзом.

Саме ризик цієї деградації є найбільшим викликом для Путіна сьогодні. Бо виграти у війні, але програти економіку дуже схоже на його улюблену “геополітичну катастрофу” - розвал СРСР.

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Дії Путіна

Як бачимо, раніше 2027 року нічого катастрофічного Росію не очікує, але після 2027 року може наступити стратегічна поразка у війні. Якщо Трамп запропонує переговори, то Путін на них буде говорити з позиції сили, і диктувати неприйнятні умови ні для нас, ні для Трампа. Ба більше, я думаю до інавгурації Трампа будуть посилюватись бойові дії по всіх напрямках, з метою продемонструвати "неминучість російської перемоги". Водночас, з огляду на вищенаписане, смислу домовлятись з Путіним на його умовах, розуміючи можливість його поразки після 2027 року, Трампу не має.

Мій прогноз такий, що у 2025 році з переговорів нічого не вийде, саме через зверхню позицію Путіна. Я очікую, що Путін буде продовжувати гру — беріть те, що на столі, або завтра буде гірше. Так, наприклад, з наближенням до Дніпровської області, він скаже, якщо ви не погоджуєтесь на раніше запропоновані умови, то я зараз і цю область об’явлю частиною РФ.

Однак з 2026 року ця ситуація зміниться. І готовність до діалогу та прийнятного виходу з війни з боку орків буде мінятись. Трамп, якому не вдасться отримати швидкої перемоги у вигляді припинення вогню, не буде більше з цим спішити, і розуміння того, що після 2027 року у РФ можуть початись незворотні процеси — буде робити його позицію сильнішою.

Але все це за умови, що Україна вистоїть, а ЗСУ втримають фронт без великих втрат.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист