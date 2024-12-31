Які умови бачать українці для початку переговорів з РФ: результати опитування Фонду Демініціативи

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про зміни в настроях українців, то я б сказав, що наші очікування стали більш реалістичними. Ми бачимо, що війна може затягнутися, тобто зростає кількість українців, які кажуть, що перемога буде, але, скажімо, за 2 роки. Також зростає кількість і тих людей, які по-різному розуміють, що таке перемога. Опитування Фонду "Демократичні ініціативи" щодо перспектив початку мирних переговорів показали, що 73% респондентів сказали, що для початку мирних переговорів Росія повинна виконати певні умови", - зазначив Олексій Гарань.







За його словами, українці бачать різні умови для проведення мирних переговорів. В опитуванні респондентам пропонувалося обрати перелічені умови, за яких, на їх думку, є прийнятним початок мирних переговорів з Росією.







"За результатами опитування 47% українців сказали, що такою умовою є виведення російських військ з усієї території України. Це програма максимум, тобто це такі радикальні вимоги. Якщо на початку повномасштабної війни ми на це розраховували, що ось-ось ми досягнемо цієї мети, то зараз не можемо сказати, що такі перспективи очевидні. А інша частина респондентів обрали набагато м'якіші умови, на яких Україна може розпочинати переговори. Була можливість обрати декілька відповідей, тому їх сума буде понад 100%. І на перше місце вийшла умова, яка набрала 54%, - припинення Росією обстрілів українських територій, які не є окупованими й там, де не ведуться бойові дії. Це набагато заземленіша вимога, якщо порівнювати з радикальнішою умовою – виведення російських військ. Відповідно, умова з припиненням обстрілів – це такий мінімум, на який українці готові погодитися", - прокоментував політолог.



Гарань резюмував, що назагал українці не погоджуються з заморожуванням конфлікту, з яким Росія буде контролювати окуповані території, але для початку переговорів досить значна частина людей говорить про припинення обстрілів, що може стати кроком до початку мирних переговорів.