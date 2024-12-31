Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Бригада сформувалася як потужний бойовий організм": у 60-й ОМБр розповіли про здобутки 2024 року
Ексклюзив

"Бригада сформувалася як потужний бойовий організм": у 60-й ОМБр розповіли про здобутки 2024 року

Марина Клюєва
31 грудня, 2024 вiвторок
19:37
Війна з Росією ЗСУ

Начальник відділення комунікацій 60-ої окремої механізованої бригади (Лиманський напрямок) Максим Білоусов розповів про те, чого бригаді вдалося досягти у 2024 році

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити саме про нашу бригаду, наша бригада сформувалася як потужний бойовий організм, і це дуже сильно відчувається саме зараз, коли ворог знов поновив масовані штурми на наші позиції. І для нашої бригади цей рік став теж досить значним, тому що саме в цьому році ми, наприклад, стали одними з перших, хто випробував, наприклад, технологію донаведення для FPV-дронів. Тобто якщо втрачається зв’язок через дію РЕБ саме, такі дрону можуть далі вже зафіксувавши ціль продовжувати свій рух і знищувати ціль навіть без того, що оператор має з ними зв’язок", - розповів він. 

Максим Білоусов також наголосив на професійній роботі танкових підрозділів. Зауважив, що військові мають в арсеналі радянські зразки, але навіть попри це показують на полі бою відмінну роботу.

"Наші підрозділи показали силу та відвагу зокрема наші танкові підрозділи досить добре себе проявили у роботі по ворожих позиціях, коли один танк виїжджав і під обстрілом виконував просто максимально необхідну роботу. В наші бригаді танки радянського зразку, це Т-72, Т-64, їхні модифікації, тут я ніякого секрету не розкрию, тому що у нас просто інших танків немає, саме в нашій бригаді. Але хлопці навіть на такій техніці, вони досконало володіють нею і працюють. Крайні виходи були просто, сміливість їхня зашкалює", - зазначив військовий. 

  • 31 грудня російські терористи зуміли просунутись на Курахівському та Покровському напрямках.
  • 31 грудня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що у першому та другому кварталах 2025 року інтенсивність боїв може залишатися на тому ж рівні або навіть зростати, враховуючи накопичення сил і засобів.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Лиман
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
31 грудня
19:39
Ексклюзив
україна українці
Які умови бачать українці для початку переговорів з РФ: результати опитування Фонду Демініціативи
19:17
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну
19:14
санкції США
США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у вибори
18:52
газ
Ціна на газ з 1 січня для населення лишається незмінною, - Нацкомісія
18:10
Огляд
Наукові відкриття
Цікаві наукові відкриття й події протягом 2024 року: від нових галактик до археологічних знахідок
18:08
Володимир Зеленський
Зеленський провів друге засідання Технологічної Ставки
18:01
Тимур Ткаченко
Президент змінив очільника Київської МВА
18:00
OPINION
Ринок і війна: баланс не на користь ринку
17:45
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
РФ заявила про збиття 68 БПЛА: у Смоленській області СОУ вразили нафтобазу
17:38
Рух - Карпати
"Великому місту - велику команду": "Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу
17:26
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState зафіксував просування РФ 31 грудня біля Курахового та Покровська
17:09
Ексклюзив
ЗСУ
Війна Росії проти України триватиме у 2025 році, інтенсивність боїв може зрости, - військовослужбовець Тимочко
17:04
Кирило Буданов
РФ здатна продовжувати війну: Буданов заявив, що у 2025 році ворога чекає прийняття "системних рішень"
16:54
Ексклюзив
Ніна Южаніна
"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році
16:52
сили ППО
Українська ППО збила за рік понад тисячу ракет й 11 тис. ударних дронів
16:32
Оновлено
Наслідки атаки на Київщині
РФ запустила дрони та ракети по Україні: на Київщині є постраждала, у Києві впали уламки
16:30
Кірибаті Новий рік
Перша країна у світі зустріла 2025 рік
16:13
Оновлено
морський дрон Magura V5
Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР
16:02
OPINION
Чому в Офісі президента відкидають ідею уряду національної єдності
15:46
малюнок, діти
У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей
15:08
Ілюстративне фото
На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий
15:05
До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів
15:00
Герман Галущенко
В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році
14:47
Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики
14:29
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль
14:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
НБУ вперше визначив вартість долара дорожче 42 грн: курс валют на 31 грудня
14:22
ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів
14:06
Саміт ЄС, Олаф Шольц
У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну
14:00
Тисяча гривень
"Тисяча від Зеленського": через Укрпошту державну підтримку отримали 1 млн українців
14:00
OPINION
Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її
13:39
віддалена робота
Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки
13:37
Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 35 тис. біженців
13:33
Новорічний вечір на Еспресо: підсумки, прогнози і найкращі пісні
13:26
Alyona аlyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024
13:25
нафта
Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії
13:10
комендантська година
У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч
13:06
Оновлено
Прапор США
Мінфін США заявив про злам його серверів китайськими хакерами, КНР відповіла
13:06
Італія
Італія виділила €13 млн для Фонду енергетичної підтримки України
13:00
Оновлено
коронавірус
ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID-19. Пекін відреагував
12:45
ППО
Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV