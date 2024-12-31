"Бригада сформувалася як потужний бойовий організм": у 60-й ОМБр розповіли про здобутки 2024 року

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити саме про нашу бригаду, наша бригада сформувалася як потужний бойовий організм, і це дуже сильно відчувається саме зараз, коли ворог знов поновив масовані штурми на наші позиції. І для нашої бригади цей рік став теж досить значним, тому що саме в цьому році ми, наприклад, стали одними з перших, хто випробував, наприклад, технологію донаведення для FPV-дронів. Тобто якщо втрачається зв’язок через дію РЕБ саме, такі дрону можуть далі вже зафіксувавши ціль продовжувати свій рух і знищувати ціль навіть без того, що оператор має з ними зв’язок", - розповів він.

Максим Білоусов також наголосив на професійній роботі танкових підрозділів. Зауважив, що військові мають в арсеналі радянські зразки, але навіть попри це показують на полі бою відмінну роботу.

"Наші підрозділи показали силу та відвагу зокрема наші танкові підрозділи досить добре себе проявили у роботі по ворожих позиціях, коли один танк виїжджав і під обстрілом виконував просто максимально необхідну роботу. В наші бригаді танки радянського зразку, це Т-72, Т-64, їхні модифікації, тут я ніякого секрету не розкрию, тому що у нас просто інших танків немає, саме в нашій бригаді. Але хлопці навіть на такій техніці, вони досконало володіють нею і працюють. Крайні виходи були просто, сміливість їхня зашкалює", - зазначив військовий.