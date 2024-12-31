Війна Росії проти України триватиме у 2025 році, інтенсивність боїв може зрости, - військовослужбовець Тимочко
У першому та другому кварталах 2025 року інтенсивність боїв може залишатися на тому ж рівні або навіть зростати, враховуючи накопичення сил і засобів
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.
Путінська армія не досягла стратегічних успіхів у 2024 році, тому Росія намагатиметься перехопити ініціативу. А переговори розпочнуться лише за втручання лідерів країн, які зможуть змусити Путіна припинити бойові дії, вважає Тимочко.
"Важливо, якою буде фаза війни у 2025 році, чи це буде фаза активних бойових зіткнень, як зараз, чи війна перейде у перманентну війну переговорних процесів чи нестабільних договорів. Але війна з Росією, по суті, триватиме завжди, доки Росія існує в межах нинішніх кордонів. РФ завжди намагатиметься взяти реванш, поки не завоює Україну. Це ми спостерігаємо останні 10 років і всю історію з часів Московського царства. Нам потрібно прийняти цей факт і бути максимально готовими. Важливо підготувати все населення до протидії агресії. Чим більше ми навчимо, озброїмо, консолідуємо своє суспільство та зможемо адаптувати умови життя до війни, тим менше буде шансів у Росії розпочати нову агресію проти нас", - зауважив Тимочко.
За його словами, війна наступного року буде більш технологічною. Адже у 2024 році в Україні з'явилися нові види військ і озброєнь, такі як роботизовані та безпілотні системи.
"Все більше виділяється коштів на війну. Америка виділила додаткові кошти на озброєння України. Війна у 2025 році триватиме, але ми будемо мати можливість чинити спротив. В Україні запрацювала ракетна програма. Союзники налагодили серійне виробництво озброєння. В Україну зайшло декілька іноземних заводів з їхнім оснащенням, таких як Rheinmetall і Bayraktar. Але Росія також збільшила свій військовий бюджет на 25 мільярдів доларів на 2025 рік. Війна не закінчиться швидко, навіть якщо розпочнуться переговори. Процес буде довгим і складним", - резюмував Тимочко.
- Напередодні в ISW повідомили, що у 2025 році РФ збільшить виробництво "шахедів" для зимових ударів по Україні.
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