DeepState зафіксував просування РФ 31 грудня біля Курахового та Покровська
У вівторок, 31 грудня, російські терористи зуміли просунутись на Курахівському та Покровському напрямках
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
На Курахівському напрямку російські терористичні війська мають успіхи біля Слов'янки та Петропавлівки.
Біля Покровська РФ зуміла просунутись у районі населених пунктів Солоне та Вовкове.
Інформації щодо успіхів ЗСУ аналітики не розголошували.
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