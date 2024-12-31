Ціна на газ з 1 січня для населення лишається незмінною, - Нацкомісія

Про це повідомила пресслужба комісії.

"Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Також незмінною залишається вартість розподілу газу", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що 30 грудня комісія ухвалила нові тарифи на послуги транспортування газу для Оператора ГТС України, вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років. Вони враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

"Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон", - зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться.

"НКРЕКП звертається до засобів масової інформації з проханням уважно ставитися до поширення інформації про тарифи та уникати спекуляцій на цю соціально чутливу тему. Ці зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться", - підсумували в комісії.