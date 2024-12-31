Цікаві наукові відкриття й події протягом 2024 року: від нових галактик до археологічних знахідок

Дослідження в різних сферах продовжують відкривати нові горизонти, даючи людству можливість краще розуміти всесвіт, розвивати інноваційні технології та вирішувати глобальні проблеми. Деякі відкриття змінюють назавжди розуміння нашого існування, а також природи навколишнього світу.

Науково-космічні місії

У 2024 році стартували кілька наукових місій, спрямованих на суттєве розширення уявлення людства про планети Сонячної системи, екосистеми та явища в космосі, зазначають у матеріалі MaxPolyakov.space.

PACE: дослідження клімату з орбіти

NASA 8 лютого 2024 року запустило супутник PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) на борту ракетоносія SpaceX Falcon 9, який досліджує вплив мікрочастинок та різноманітних мікроорганізмів на клімат Землі. Місія допомагає відстежувати взаємодію океану й атмосфери, оцінювати якість повітря та глобальні зміни клімату.

Уперше вчені мають можливість із космосу спостерігати за якістю повітря, розподілом фітопланктону у світових водах та взаємодією сонячного світла з атмосферними частинками.

Europa Clipper: пошук життя на супутнику Юпітера

Зонд Europa Clipper 14 жовтня 2024 року відправився до супутника Юпітера — Європи. Всі супутники цієї планети ще називають галілеєвими місяцями Юпітера. Завданням місії є подолання 2,9 млрд кілометрів та перевірка наявності придатних для життя умов у крижаному місяці та океані. Зонд прибуде до Юпітера у 2030 році, а згодом розпочне серію досліджень.

Ця місія стала можливою після того, як космічний апарат Galileo, який здійснював обертання навколо Юпітера протягом 1995-2003 років, виявив свідчення наявності компонентів, що необхідні для життя.

Зліт ракети SpaceX Falcon Heavy та космічного апарата NASA Europa Clipper (14 жовтня 2024 року). Фото: NASA

PROBA-3: таємниці Сонця

На початку грудня 2024 року стартувала європейська місія PROBA-3, яка складається з двох апаратів (Coronagraph Spacecraft та Occulter Spacecraft), що були запущені Космічним центром імені Сатіша Дхавана в Індії. Вони зможуть контрольовано імітувати сонячне затемнення. Мета проєкту — дослідження сонячної корони, включно з вивченням корональних викидів, сонячного вітру та поведінки електронів у радіаційних поясах Землі.

Ці місії значно розширять наші знання про клімат, планети та космічні явища.

Перші туристи в космосі

У 2022 році мільярдер і астронавт Джаред Айзекман заснував приватну космічну програму Polaris, продовживши свій досвід після місії Inspiration4. Під його керівництвом 10 вересня 2024 року стартувала місія Polaris Dawn – перший у світі приватний політ, під час якого комерційні туристи, включно з Айзекманом, здійснили вихід у відкритий космос. Ця експедиція, організована SpaceX, тривала до 15 вересня 2024 року. Корабель Dragon 2 здійснив кілька орбітальних витків і досяг висоти 1400 км, побивши рекорд пілотованих польотів з часів місії Apollo 1972 року.

З Айзекманом на космічному кораблі був колишній бойовий льотчик та дві досвідчені співробітниці компанії SpaceX. Екіпаж уперше випробував нові скафандри, розроблені SpaceX. Вони створені з сучасних матеріалів, мають оновлений шолом із вбудованою камерою та дисплеєм на лобовому склі, оснащені системою терморегуляції. Це все підвищує зручність роботи за межами корабля.

Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Нові відкриття і дані про темну матерію та галактики

У 2024 році проводили не лише польоти, цьогоріч науковці зробили три важливих відкриття в астрофізиці, космології та екзопланетних дослідженнях.

"Порожні" галактики

У січні 2024 року науковці знайшли дві галактики без зірок, що порушують традиційне визначення галактики як системи, що містить зорі, газ, планети, пил і темну матерію. Одну з них назвали Nube, що в перекладі означає "хмара". Вона розташована за 300 млн світлових років від Землі, має газ, необхідний для формування зір, але їх утворення не відбувається, і причина цього явища поки залишається загадкою.

Беззоряна галактика J0613+52. Фото: space.com

Еволюція темної матерії

Весною 2024 року астрономи створили найбільшу тривимірну карту темної матерії та припустили, що вона здатна змінюватися з часом, на відміну від попередніх уявлень про її сталість. Якщо це підтвердиться, відкриття може стати таким же значущим, як і виявлення прискореного розширення Всесвіту.

Карликові галактики раннього Всесвіту

За допомогою телескопа James Webb, що має надзвичайні інфрачервоні можливості, астрономи на початку 2024 року відкрили карликові галактики, які виникли відразу після Великого вибуху. Ці об’єкти освітлювали Всесвіт у перші сотні мільйонів років його існування та допомагають зрозуміти еволюцію космосу.

Скупчення Пандори (зображення, отримане за допомогою James Webb). Фото: NASA

Вакцинація від ВІЛ

Наука зробила значний прорив у боротьбі з ВІЛ, забезпечивши як ефективне лікування, так і профілактику, передає 24 Канал із посиланням на The New England Journal of Medicine. Антиретровірусна терапія дала змогу людям із ВІЛ жити повноцінним життям із мінімальним ризиком передачі інфекції. Щоденні таблетки PrEP (допрофілактика) стали популярним засобом зниження ризику зараження, а з 2021 року FDA також затвердило ін'єкційний PrEP (Apretude від Viiv), який вводиться раз на два місяці.

У червні 2024 року ще одна інновація привернула увагу: у рамках випробування PURPOSE 1 від Gilead досліджувався "Ленкапавір" - препарат, що вводиться двічі на рік. Він уже схвалений для лікування ВІЛ та показав високу ефективність у запобіганні інфекції серед цисгендерних жінок, забезпечивши результат, порівняний або навіть кращий за щоденні варіанти PrEP. Подібні результати PURPOSE II, опубліковані торік, підтвердили ефективність "Ленкапавіру" серед інших груп.

Ефективність нового препарату оцінюється у понад 99%. Очікується, що "Ленкапавір" незабаром стане доступним як новий варіант PrEP. Його довготривала дія вирішує проблему дотримання щоденного режиму прийому таблеток і може значно знизити рівень поширення ВІЛ, особливо в регіонах із високою захворюваністю.

Ще більше про походження та "коріння" людей

Дослідження, оприлюднене на початку року, показало, що Homo sapiens були в Європі значно раніше, ніж вважали дотепер. Крім того, вони співіснували з неандертальцями понад 5000 років. Це ставить під сумнів традиційні уявлення про взаємодію цих двох видів.

Криза виживання 900 тисяч років тому

Науковці також дослідили період в історії людства, коли кліматичні зміни призвели до майже зникнення наших предків. За геномними даними, 900 тисяч років тому популяція предків Homo sapiens скоротилася приблизно до 1300 осіб. Попри загрозу вимирання, їм вдалося відновити популяцію.

Древні артефакти в Україні

Археологи зробили цікаву знахідку на території західної України, в осадових породах пам'ятки Королево. Там виявили кам'яні знаряддя, створені не Homo sapiens, а, ймовірно, Homo erectus. Ця знахідка є потенційно найдавнішим свідченням людської присутності в Європі (близько 1,4 мільйона років) та перекреслює історію ранньої міграції людей, наголошуючи на значенні території України в доісторичних епохах.

Артефакти з Королево. Фото: Яна Плавець, відділ зовнішніх зв'язків апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Звісно, це лише невелика частина всіх відкриттів, які подарував нам 2024 рік, однак стає точно зрозуміло, що наука залишається рушійною силою розвитку людства. Від лікування хвороб до освоєння космосу та боротьби зі зміною клімату — кожне відкриття є важливим для кращого життя та майбутнього.