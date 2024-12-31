Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко повідомила про вагітність

Про це Ірина Геращенко повідомила в Instagram.

"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала легкоатлетка.

У 2024 році Геращенко завоювала бронзову нагороду Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Чоловік Ірини Геращенко – спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружилася у 2019-му.