Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко повідомила про вагітність
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко повідомила, що у 2025 році стане мамою
Про це Ірина Геращенко повідомила в Instagram.
"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала легкоатлетка.
У 2024 році Геращенко завоювала бронзову нагороду Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.
Чоловік Ірини Геращенко – спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружилася у 2019-му.
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