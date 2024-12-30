Навіть не сумніваюсь, що Гордон має якусь інсайдерську інформацію коли робить такі заяви.

Однак я також розумію, що для того, щоб робити такі серйозні заяви, треба не тільки володіти інсайдерською інформацією, а й також вміти аналізувати поточну ситуацію.

Ну, от наприклад. В поточній ситуації переговорів хоче лише Україна та США. Для нас вони дуже необхідні, щоб збити відносно успішний наступ росіян на Донбасі, не допустити втрати нових територій та стабілізувати фронт.

Водночас, будемо відверті, Путін також це розуміє. І якщо він зараз зупиниться, то за час перемирʼя ми встигнемо укріпити лінію оборони, що сильно ускладнить просування в майбутньому — якщо вони все ж таки захочуть напасти знову. Тому він хоче зараз відкусити якнайбільше поки є вдалий момент для цього, не рахуючись з ціною…

І тому в таких умовах є дуже мало важелів, які можуть змусити його відмовитись від своїх намірів, щоб сісти за стіл переговорів. Читайте також: 2025-й: основний сценарій

Хоча я не виключаю, що ведеться якась таємна комунікація, напряму чи через посередників, щодо майбутніх переговорів. Але я маю сумніви в їх успішності, тому що зараз позиція кожної сторони не влаштовує іншу сторону.

І тому зараз можуть пропрацьовуватись варіанти, як бути якщо Путін відмовиться від пропозиції США. І це може бути або домовленість зі США, чи про збільшення допомоги, чи про якісь нові види озброєння. Це може бути якась навіть угода, з зобовʼязанням допомогти, якщо Путін відмовиться від переговорів.