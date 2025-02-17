Путін відправив на перемовини з США Лаврова та свого помічника Ушакова
Міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах
Про це у коментарі ЗМІ заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.
"Лавров та Ушаков вилітають до Ер-Ріяду за дорученням Путіна, у вівторок проведуть зустріч із представниками США", - сказав він.
За словами Пєскова, на зустрічі будуть обговорювати можливі переговори щодо України, організацію зустрічі президентів та "відновлення всього комплексу російсько-американських відносин".
Він додав, що Саудівська Аравія була обрана для контактів Росії та США, "оскільки влаштовує обидві сторони".
Згодом Лавров прокоментував майбутню зустріч, передає RT.
"Ми послухаємо наших американських співрозмовників і, звісно, будемо готові відреагувати. Потім доповімо нашим керівникам, які ухвалюватимуть рішення", - сказав очільник МЗС.
Він додав, що нібито "не може бути мови про можливість територіальних поступок Україні в процесі мирного врегулювання".
- Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.
- Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.
- У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це писали російські та світові ЗМІ.
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