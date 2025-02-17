Путін відправив на перемовини з США Лаврова та свого помічника Ушакова

Про це у коментарі ЗМІ заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"Лавров та Ушаков вилітають до Ер-Ріяду за дорученням Путіна, у вівторок проведуть зустріч із представниками США", - сказав він.

За словами Пєскова, на зустрічі будуть обговорювати можливі переговори щодо України, організацію зустрічі президентів та "відновлення всього комплексу російсько-американських відносин".

Він додав, що Саудівська Аравія була обрана для контактів Росії та США, "оскільки влаштовує обидві сторони".

Згодом Лавров прокоментував майбутню зустріч, передає RT.

"Ми послухаємо наших американських співрозмовників і, звісно, ​​будемо готові відреагувати. Потім доповімо нашим керівникам, які ухвалюватимуть рішення", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що нібито "не може бути мови про можливість територіальних поступок Україні в процесі мирного врегулювання".