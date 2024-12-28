У розвідці Великої Британії проаналізували нову тактику РФ щодо ракетних ударів по Україні
У розвідці Великої Британії провели аналіз нещодавньої масової ракетної атаки по Україні, яка відбулася в ніч з 12 на 13 грудня й свідчить про застосування нової тактики з боку РФ
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Згідно з оглядом, в цій атаці Росія застосувала комплексну багатовекторну стратегію. Удари здійснювалися за участю дальньої і тактичної авіації, включаючи літаки, що запускали різні типи крилатих і балістичних ракет.
Атака також включала підтримку з боку наземних систем: крилаті ракети SAGARIS були запущені силами Чорноморського флоту, а безпілотники одностороннього ураження (OWA UAS) використовувалися для масових пусків. Усього в цій операції було задіяно приблизно 90 ракет і щонайменше 180 безпілотників.
З серпня 2024 року Росія, за даними розвідки, змінила стратегію, проводячи великі, менш часті удари замість частих менш масштабних атак, які були типовими на початку року. Нова атака 12-13 грудня була націлена на об'єкти критичної національної інфраструктури і промисловості України, а також повинна була придушити українську протиповітряної оборону великою кількістю безпілотників.
"Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, з невеликим попередженням або взагалі без нього", - підсумували у розвідці.
- У ніч проти суботи, 28 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 15 ворожих повітряних цілей.
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