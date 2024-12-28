У розвідці Великої Британії проаналізували нову тактику РФ щодо ракетних ударів по Україні

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з оглядом, в цій атаці Росія застосувала комплексну багатовекторну стратегію. Удари здійснювалися за участю дальньої і тактичної авіації, включаючи літаки, що запускали різні типи крилатих і балістичних ракет.

Атака також включала підтримку з боку наземних систем: крилаті ракети SAGARIS були запущені силами Чорноморського флоту, а безпілотники одностороннього ураження (OWA UAS) використовувалися для масових пусків. Усього в цій операції було задіяно приблизно 90 ракет і щонайменше 180 безпілотників.

З серпня 2024 року Росія, за даними розвідки, змінила стратегію, проводячи великі, менш часті удари замість частих менш масштабних атак, які були типовими на початку року. Нова атака 12-13 грудня була націлена на об'єкти критичної національної інфраструктури і промисловості України, а також повинна була придушити українську протиповітряної оборону великою кількістю безпілотників.

"Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, з невеликим попередженням або взагалі без нього", - підсумували у розвідці.