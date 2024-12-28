Міністр енергетики Галущенко звернувся до енергокомісара ЄС через погрози Фіцо

Про це Герман Галущенко сказав в етері телемарафону "Єдині новини", передає Міненерго.

Галущенко зазначив, що припинення постачання електроенергії в Україну "буде грубим порушенням європейських регуляцій".

Міністр енергетики додав, що з цього приводу звернувся листом до енергокомісара ЄС, Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E та Енергетичного Співтовариства.

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Галущенко також повідомив, що в України є механізм, як замінити імпорт зі Словаччини з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності, та додав, що такі переговори з партнерами уже було проведено.

"Треба розуміти, що імпорт електроенергії, і наш президент дуже чітко про це сказав, – це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже 3 роки знищує генерацію в Україні", – підсумував міністр енергетики.

Що відомо

Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози Роберта Фіцо зазначивши, що "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу", а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше $200 млн щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.