Джима і Підручний фінішували сьомими у Різдвяній гонці з біатлону
У суботу, 28 грудня, у німецькому Гельзенкірхені відбулась традиційна Різдвяна гонка серед біатлоністів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Різдвяній гонці беруть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробігли мас-старт, щоб сформувати стартовий лист гонки переслідування.
Україну презентували Юлія Джима та Дмитро Підручний. У мас-старті українці стали третіми, але не втримали позиції й фінішували сьомими у гонці переслідування.
Перемогу у Різдвяній гонці здобули Кароліне Оффіґстад Кноттен і Стурла Гольм Леґрейд з Норвегії.
Різдвяна гонка - 2024
1. Кароліне Оффіґстад Кноттен / Стурла Гольм Леґрейд (Норвегія) – 33.56,7 (1)
2. Анна Вайдель / Юстус Штрелов (Німеччина) – 30,4 (5)
3. Франциска Пройс / Філіп Наврат (Німеччина) – 33,1 (4)
...
7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) – 2.07,7 (6)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе