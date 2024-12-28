Джима і Підручний фінішували сьомими у Різдвяній гонці з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Різдвяній гонці беруть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробігли мас-старт, щоб сформувати стартовий лист гонки переслідування.

Україну презентували Юлія Джима та Дмитро Підручний. У мас-старті українці стали третіми, але не втримали позиції й фінішували сьомими у гонці переслідування.

Перемогу у Різдвяній гонці здобули Кароліне Оффіґстад Кноттен і Стурла Гольм Леґрейд з Норвегії.

Різдвяна гонка - 2024

1. Кароліне Оффіґстад Кноттен / Стурла Гольм Леґрейд (Норвегія) – 33.56,7 (1)

2. Анна Вайдель / Юстус Штрелов (Німеччина) – 30,4 (5)

3. Франциска Пройс / Філіп Наврат (Німеччина) – 33,1 (4)

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7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) – 2.07,7 (6)