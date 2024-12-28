Газпром заявив про припинення постачання газу до Молдови з 2025 року

Про це повідомляє пропагандистська держагенція "ТАСС" з посиланням на заяву компанії.

"Газпром" з 8:00 мск 1 січня 2025 року вводить обмеження постачання природного газу до Республіки Молдова до 0 куб. м на добу, повідомили у холдингу", - йдеться у повідомленні.

Причиною обмежень нібито є відмова молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу, передає INTERFAX.RU.

Як йдеться в повідомленні російської компанії, у спрямованому до Кишинева повідомлення йдеться, що "АТ "Молдовагаз" регулярно не виконує свої платіжні зобов'язання за чинним контрактом, що є суттєвим порушенням його умов".

"Обмеження діятиме до тих пір. пір, поки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше", - пише "Газпром".

Російська газова компанія зазначає, що "залишає за собою всі свої права, включаючи право на одностороннє розірвання контракту та право вимагати з АТ "Молдовагаз" відшкодування всіх збитків та сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання АТ "Молдовагаз" своїх зобов'язань за контрактом".