Газпром заявив про припинення постачання газу до Молдови з 2025 року
Російська газовидобувна корпорація "Газпром" оголосила, що припиняє постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року
Про це повідомляє пропагандистська держагенція "ТАСС" з посиланням на заяву компанії.
"Газпром" з 8:00 мск 1 січня 2025 року вводить обмеження постачання природного газу до Республіки Молдова до 0 куб. м на добу, повідомили у холдингу", - йдеться у повідомленні.
Причиною обмежень нібито є відмова молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу, передає INTERFAX.RU.
Як йдеться в повідомленні російської компанії, у спрямованому до Кишинева повідомлення йдеться, що "АТ "Молдовагаз" регулярно не виконує свої платіжні зобов'язання за чинним контрактом, що є суттєвим порушенням його умов".
"Обмеження діятиме до тих пір. пір, поки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше", - пише "Газпром".
Російська газова компанія зазначає, що "залишає за собою всі свої права, включаючи право на одностороннє розірвання контракту та право вимагати з АТ "Молдовагаз" відшкодування всіх збитків та сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання АТ "Молдовагаз" своїх зобов'язань за контрактом".
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