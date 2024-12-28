Бербок закликала посилити санкції проти тіньового флоту РФ після пошкодження електрокабелю в Балтійському морі

Про це повідомляє WAZ.

Бербок висловила стурбованість з приводу нещодавнього пошкодження підводного електрокабелю в Балтійському морі, яке, за її словами, може бути наслідком російського саботажу.

"Наразі кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі, - зауважила вона. - Вірити у збіги більш ніж складно. Це терміновий тривожний сигнал для всіх нас".

Бербок також звернула увагу на загрозу, яку становить російський тіньовий флот, до якого належить судно, затримане Фінляндією.

Вона наголосила, що тіньовий флот РФ є "головною загрозою для нашого довкілля і нашої безпеки".

Дипломатка закликала до подальших санкцій з боку Європейського Союзу, зазначивши, що до середини грудня до списку санкцій потрапили понад 50 суден.

За словами очільниці німецького зовнішньополітичного відомства, європейській безпеці загрожує не лише російська агресія в Україні, але й "гібридні загрози з боку зловмисних акторів".

"Ми потребуємо більше інвестицій у національний захист", - підсумувала Бербок.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.

Крім того, Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередачі у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі.