У деяких країнах Європи заблокували Telegram-канал російського видання "РИА Новости"
В Європі почали блокувати Telegram-канал пропагандистського видання "РИА Новости" через порушення місцевого законодавства
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, Telegram-канал уже недоступний у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії й Італії.
"Це свідчить про поступове зменшення російського інформаційного впливу в Європі, де послідовно протидіють пропаганді", – додали в ЦПД.
- ГУР МО та Центр протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів.
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