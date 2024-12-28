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Головна Світ У деяких країнах Європи заблокували Telegram-канал російського видання "РИА Новости"

У деяких країнах Європи заблокували Telegram-канал російського видання "РИА Новости"

Юлія Лаврук
28 грудня, 2024 субота
17:00
Світ РИА Новости

В Європі почали блокувати Telegram-канал пропагандистського видання "РИА Новости" через порушення місцевого законодавства

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, Telegram-канал уже недоступний у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії й Італії.

"Це свідчить про поступове зменшення російського інформаційного впливу в Європі, де послідовно протидіють пропаганді", – додали в ЦПД.

  • ГУР МО та Центр протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів.
Теги:
Новини
Росія
Європа
Війна з Росією
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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