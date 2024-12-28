Фіцо не має можливостей, щоб припинити постачання електроенергії до України, - експерт з міжнародних енергетичних відносин Гончар

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі висловлювання Роберта Фіцо можна розцінювати, як медійно-психологічну атаку на керівництво України. Він не може заборонити й зупинити постачання електроенергії до України. Він не має для цього відповідних можливостей. Його уряд цим питанням не займається. Всіма операціями, які повʼязані з перетоками електроенергії, займаються приватні компанії та трейдери. Електроенергія береться з ринку і Фіцо не може фактично взяти й заборонити приватним компаніям постачати електроенергію своїм клієнтам", - пояснив Гончар.

Експерт зауважив, що Фіцо може вдатись до провокацій. Зокрема, віддати таємні вказівки для фізичного пошкодження кабелів, якими постачається електроенергія зі Словаччини до України.

"Звісно, Фіцо може дати якесь таємне розпорядження й влаштувати якийсь технічний збій. Тобто, до прикладу, через "технічний інцидент", "аварію" з тим, щоб були фізично перервані дроти до України й зупинити постачання електроенергії. Просто дати вказівку про заборону експорту електроенергії він не зможе. Фіцо не має таких повноважень", - додав він.