Уряд затвердив механізм видачі посвідок на проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони

Про це повідомляє Міноборони.

Відповідна постанова визначає, зокрема:

механізм отримання інформації про іноземців або людей без громадянства, які допомагають/допомагали військовим підрозділам в районах ведення бойових дій;

вимоги до звернення іноземця або людини без громадянства (чи їхнього представника);

порядок та строки розгляду Міноборони та МВС зазначеного звернення;

оформлення командиром військового підрозділу інформаційної довідки, що підтверджує факт надання іноземцем допомоги військовим підрозділам, безпосереднє перебування в районах ведення бойових дій, спільну з такими підрозділами участь у виконанні бойових або службових завдань;

механізм направлення до ДМС документів, які є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання, та повідомлення про це іноземця.

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Як зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог.

"Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців", – додав Мельник.