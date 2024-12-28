Уряд затвердив механізм видачі посвідок на проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони
Кабінет міністрів затвердив порядок видачі посвідок на тимчасове проживання для іноземців та людей без громадянства, які щонайменше пів року допомагають Силам оборони
Про це повідомляє Міноборони.
Відповідна постанова визначає, зокрема:
- механізм отримання інформації про іноземців або людей без громадянства, які допомагають/допомагали військовим підрозділам в районах ведення бойових дій;
- вимоги до звернення іноземця або людини без громадянства (чи їхнього представника);
- порядок та строки розгляду Міноборони та МВС зазначеного звернення;
- оформлення командиром військового підрозділу інформаційної довідки, що підтверджує факт надання іноземцем допомоги військовим підрозділам, безпосереднє перебування в районах ведення бойових дій, спільну з такими підрозділами участь у виконанні бойових або службових завдань;
- механізм направлення до ДМС документів, які є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання, та повідомлення про це іноземця.
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Як зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог.
"Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців", – додав Мельник.
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