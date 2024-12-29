У РФ мають намір виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів: ISW пояснив, для чого
Російська влада продовжує створювати правові підстави для вилучення Талібану та Хаят Тахрір аль-Шам (ХТШ) з офіційного списку заборонених терористичних організацій
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Президент Росії Володимир Путін 28 грудня підписав закон, що дозволяє уряду Росії виключати організації зі списку терористичних організацій Росії.
Російські мілблогери відзначали, що указ сприятиме зближенню Росії з Талібаном, а один мілблогер стверджував, що Талібан продемонстрував свої наміри встановити мир в Афганістані, що відкриє для Росії нові торгові шляхи.
Раніше ISW зазначав, що російська влада готує правові механізми для виключення Талібану зі списку, і указ Путіна, ймовірно, є одним із останніх кроків у цьому процесі.
Указ Путіна також встановлює правову основу для вилучення урядом Росії інших організацій, у тому числі ХТШ, зі списку заборонених терористичних організацій у рамках зусиль Росії щодо розвитку позитивних відносин із тимчасовим урядом Сирії під керівництвом ХТШ та забезпечення гарантій продовження операції російських військових баз у Сирії.
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