Футболіст збірної України погодився покинути "Шахтар" заради Туреччини, - журналіст
Український півзахисник Олександр Зубков погодився на трансфер у турецький "Трабзонспор"
Про це повідомляє турецький журналіст Сердар
"Шахтар" отримав від "Трабзонспору" пропозицію у 3,5 млн євро з бонусами. Поки не розголошується, чи влаштовує ця пропозиція український клуб.
За інформацією джерела, Олександр Зубков вже узгодив умови переходу у турецький клуб.
У цьому сезоні вінгер провів 19 матчів, забив 7 голів та зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює Зубкова у 8 млн євро.
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