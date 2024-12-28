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Футболіст збірної України погодився покинути "Шахтар" заради Туреччини, - журналіст

Влад Дідусь
28 грудня, 2024 субота
21:41
Футбол Олександр Зубков (в центрі), Болонья - Шахтар

Український півзахисник Олександр Зубков погодився на трансфер у турецький "Трабзонспор"

Зміст

Про це повідомляє турецький журналіст Сердар

"Шахтар" отримав від "Трабзонспору" пропозицію у 3,5 млн євро з бонусами. Поки не розголошується, чи влаштовує ця пропозиція український клуб.

За інформацією джерела, Олександр Зубков вже узгодив умови переходу у турецький клуб.

У цьому сезоні вінгер провів 19 матчів, забив 7 голів та зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює Зубкова у 8 млн євро.

  • Після 16-го туру чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" йде 13-м у турнірній таблиці. За команду з літа 2024 року виступає українець Арсеній Батагов.
  • 27 грудня повідомлялось, що "Трабзонспор" зробив трансферний запит щодо переходу Олександра Зубкова.
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