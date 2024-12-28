Футболіст збірної України погодився покинути "Шахтар" заради Туреччини, - журналіст

Про це повідомляє турецький журналіст Сердар

"Шахтар" отримав від "Трабзонспору" пропозицію у 3,5 млн євро з бонусами. Поки не розголошується, чи влаштовує ця пропозиція український клуб.

За інформацією джерела, Олександр Зубков вже узгодив умови переходу у турецький клуб.

У цьому сезоні вінгер провів 19 матчів, забив 7 голів та зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює Зубкова у 8 млн євро.