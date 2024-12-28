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Ексклюзив

Ворог у перенапруженні, є відчуття, що поспішає, - військовослужбовець ЗСУ Сиротюк

Ірена Моляр
28 грудня, 2024 субота
16:19
Війна з Росією Карта грудень 26.12.24

Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, зазначив, що противник продовжує постійно атакувати, закидуючи наші позиції м'ясними штурмами та застосовуючи як бронетехніку, так і дрони

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз перебуваю на передньому краю Часівярівського фронту, там де тримає рубежі наша 5-та окрема штурмова бригада. Тут ворог постійно намагається атакувати, рік ми його тримаємо. Це величезна "сіра зона" між Бахмутом і каналом Сіверський Донець - Донбас. Населені пункти Іванівське та Кліщіївка повністю знищені, противник там намагається накопичуватися та атакувати. Вчора, 27 грудня, відбулися рідкі, як для цих місць, механізовані штурми, рухалися колони танків у наш напрямок. Звісно, всі вони були знищені", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, у небі постійно є ворожі дрони, які не дають зробити будь-яке переміщення чи то вдень, чи вночі. Якось рухатися можна тільки в непогоду, також проводити дистанційне мінування.

"Зараз не можна сказати, що у противника у всьому перевага, він має лише можливість кидати у "м'ясні" штурми малі групи. А у нас проблема у тому, що ми воюємо три роки без ротації та достатнього поповнення. У цій ситуації не так сила ворога, як наша слабкість, а це людське поповнення, дає йому здобувати певні успіхи. Говорячи про підсумки року, то, на жаль, цей рік був ефективним для загарбника. А щоб міняти ситуацію, нам треба не переставати стріляти. Я відчуваю, що ворог в перенапруженні, тобто йому це все так легко не вдається. Росіяни йдуть в ці атаки, практично всі гинуть. Я не вірю, що у них там безлімітний потік з "Мордора". Є відчуття, що вони поспішають", - резюмував Юрій Сиротюк.

  • 27 грудня Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр з Лиманського напрямку, в етері Еспресо розповів, що поновилися механізовані штурми ворога.
  • 28 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 27 грудня на російсько-українському фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Окупанти 52 рази атакували Сили оборони на Покровському напрямку, ще 20 штурмів здійснили під Лиманом.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
втрати окупантів
Часів Яр
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