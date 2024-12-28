У віці 83 років пішов з життя режисер і сценарист, номінант на премію "Оскар" Чарльз Шаєр

Про це інформує Deadline.

"З невимовно важким серцем ми ділимося новиною про смерть нашого улюбленого батька, Чарльза Шаєра. Його втрата залишає незаповнену діру в нашому житті, але його спадщина живе в його дітях і п'яти десятиліттях чудової роботи, яку він залишив після себе. Ми шануємо надзвичайне життя, яке він прожив, і знаємо, що ніколи не буде іншого такого, як він", - йдеться у заяві сім'ї Мейєрс-Шайєр.

Довідково: Чарльз Шаєр народився у Лос-Анджелесі в родині, яка займалася кіновиробництвом. Його батько, Мелвілл Шаєр, був продюсером і режисером, який працював з Д. В. Гріффітом. Після навчання в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Шаєр почав кар'єру як стажер у Гільдії режисерів, а згодом перейшов у сценаристи.

Шаєр здобув популярність завдяки сценарію до "Рядового Бенджаміна", який приніс йому нагороду від Гільдії сценаристів та номінацію на "Оскар".

У співпраці з дружиною Ненсі Мейєрс він створив кілька комедій, які стали класикою, зокрема "Бебі-бум" та "Пастка для батьків".

Серед найбільш пам’ятних робіт Шаєра також фільми "Непримиренні відмінності","Я люблю неприємності" та римейк "Пастка для батьків", які вийшли в 1998 році, де роль близнюків виконала молода Ліндсей Лохан.