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У віці 83 років пішов з життя режисер і сценарист, номінант на премію "Оскар" Чарльз Шаєр

Марія Науменко
28 грудня, 2024 субота
17:38
Культура Чарльз Шаєр

У п'ятницю, 27 грудня, у віці 83 років помер Чарльз Шаєр, відомий американський режисер, сценарист і продюсер. Його фільмографія включає такі популярні стрічки як "Рядовий Бенджамін", "Бебі-бум", а також римейк "Батька нареченої"

Зміст

Про це інформує Deadline.

"З невимовно важким серцем ми ділимося новиною про смерть нашого улюбленого батька, Чарльза Шаєра. Його втрата залишає незаповнену діру в нашому житті, але його спадщина живе в його дітях і п'яти десятиліттях чудової роботи, яку він залишив після себе. Ми шануємо надзвичайне життя, яке він прожив, і знаємо, що ніколи не буде іншого такого, як він", - йдеться у заяві сім'ї Мейєрс-Шайєр.

Довідково: Чарльз Шаєр народився у Лос-Анджелесі в родині, яка займалася кіновиробництвом. Його батько, Мелвілл Шаєр, був продюсером і режисером, який працював з Д. В. Гріффітом. Після навчання в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Шаєр почав кар'єру як стажер у Гільдії режисерів, а згодом перейшов у сценаристи.

Шаєр здобув популярність завдяки сценарію до "Рядового Бенджаміна", який приніс йому нагороду від Гільдії сценаристів та номінацію на "Оскар". 

У співпраці з дружиною Ненсі Мейєрс він створив кілька комедій, які стали класикою, зокрема "Бебі-бум" та "Пастка для батьків".

Серед найбільш пам’ятних робіт Шаєра також фільми "Непримиренні відмінності","Я люблю неприємності" та римейк "Пастка для батьків", які вийшли в 1998 році, де роль близнюків виконала молода Ліндсей Лохан.

  • У США від травм помер 16-річний актор серіалу "Новий агент Макгайвер" та фільму "На драйві" Гадсон Мік, після того, як випав з автомобіля, що рухався на швидкості.
Теги:
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Світ
Кіно
Оскар
США
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