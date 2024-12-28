"Тема повернення окупованих територій Україні ніколи не буде частиною переговорів між Москвою та Києвом": Портников назвав причину і як це може змінитись

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін не зміг назвати терміни, за які його війська збираються відновити контроль над Курською областю. Рівно так само незрозуміло, коли росіяни збираються взяти під повний контроль всі українські області, які вони оголосили начебто невідʼємною частиною РФ і за які вони збираються боротись всі наступні роки. Таким чином вони хочуть готувати плацдарм для захоплення всієї іншої території України. Я говорю про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Вони не просто загарбують ці території, а вже створили програму відбудови цих регіонів і витрачають на це мільярди рублів", - розповів Портников.

Портников зауважив, що сподіватись на те, що окуповані території будуть повернені Україні внаслідок політичного рішення, не варто. Україна існуватиме в межах тих територій, які вдасться захистити військовим шляхом.

"Всі вже помітили, що росіяни витрачають на Донецьку та Луганську області в кілька разів більше бюджетних коштів, ніж на територію Приморського краю та інших далекосхідних регіонів РФ. Тобто, росіяни демонструють, що вони прийшли на українську землю серйозно і надовго. Вони не збираються йти з тимчасово окупованих територій України, а навпаки будуть витрачати гроші та будувати звичайнісінькі регіони РФ. Я переконаний, що тема повернення Україні її окупованих територій ніколи не буде частиною переговорного процесу між Москвою та Києвом до того часу, поки РФ керують представники ФСБ та люди, занурені у шовіністичні ідеали. Сподіватись, що російські війська в якості політичного рішення колись залишать територію України не варто. Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії", - наголосив він.