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"Тема повернення окупованих територій Україні ніколи не буде частиною переговорів між Москвою та Києвом": Портников назвав причину і як це може змінитись

Віталій Бесараб
28 грудня, 2024 субота
19:37
Війна з Росією переговори України з Росією

Журналіст Віталій Портников переконаний, що поки РФ керують представники ФСБ, тема повернення Україні окупованих Росією територій ніколи не буде обговорюватись на переговорах

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін не зміг назвати терміни, за які його війська збираються відновити контроль над Курською областю. Рівно так само незрозуміло, коли росіяни збираються взяти під повний контроль всі українські області, які вони оголосили начебто невідʼємною частиною РФ і за які вони збираються боротись всі наступні роки. Таким чином вони хочуть готувати плацдарм для захоплення всієї іншої території України. Я говорю про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Вони не просто загарбують ці території, а вже створили програму відбудови цих регіонів і витрачають на це мільярди рублів", - розповів Портников.

Портников зауважив, що сподіватись на те, що окуповані території будуть повернені Україні внаслідок політичного рішення, не варто. Україна існуватиме в межах тих територій, які вдасться захистити військовим шляхом.

"Всі вже помітили, що росіяни витрачають на Донецьку та Луганську області в кілька разів більше бюджетних коштів, ніж на територію Приморського краю та інших далекосхідних регіонів РФ. Тобто, росіяни демонструють, що вони прийшли на українську землю серйозно і надовго. Вони не збираються йти з тимчасово окупованих територій України, а навпаки будуть витрачати гроші та будувати звичайнісінькі регіони РФ. Я переконаний, що тема повернення Україні її окупованих територій ніколи не буде частиною переговорного процесу між Москвою та Києвом до того часу, поки РФ керують представники ФСБ та люди, занурені у шовіністичні ідеали. Сподіватись, що російські війська в якості політичного рішення колись залишать територію України не варто. Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії", - наголосив він.

 

  • 22 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
  • 22 грудня стало відомо, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
  • Майбутній спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна та РФ готові до мирних переговорів.
  • 26 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до "консультацій щодо України" з адміністрацією Дональда Трампа та висловив сподівання, що в США "вникнуть у першопричини конфлікту". 
  • Також Сергій Лавров зазначив, що Франція нібито неодноразово пропонувала налагодити діалог щодо врегулювання війни в Україні без участі Києва.
     
Теги:
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Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Луганщина
ЗСУ
тероризм
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Суботній політклуб
Військові новини
Віталій Портников
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