Курс долара у 2025 році: що очікувати?

Цьогоріч не було різких коливань на валютному ринку, хоча гривня поступово девальвувала. Якщо на початку січня офіційний курс долара становив 38,002 грн, а євро - 41,996 грн, уже до кінця року цифри все ж збільшились. Згідно з даними НБУ, станом на 27 грудня курс долара піднявся до позначки 41,84 грн, а євро – до 43,51 грн.

Що очікувати від курсу долара у наступному році?

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, у 2025 році значних змін на валютному ринку також не прогнозується. У коментарі "Еспресо" банкір пояснив:

У наступному році різких курсових коливань очікувати також очікувати не варто, оскільки курс перебуває під контролем НБУ. Значної девальвації гривні не буде, як і цього року, бо Нацбанк використовує курс валюти, в тому числі для боротьби з інфляцією. Зараз вона прискорилась, тому НБУ більш жорстко почав поводитись з курсом.

Восени 2024 року інфляція в Україні прискорилася. Згідно з даними Держстату, у вересні індекс споживчих цін зріс на 1,7% за місяць, а вже в листопаді показник сягнув позначки 1,2%. Фурса прогнозує, що перший квартал 2025 року не сильно буде відрізнятись та інфляція залишиться високою.

Якщо інфляція буде сповільнюватись, НБУ може дозволити гривні більше девальвувати, але ці рухи також будуть обмеженими. На кінець наступного року ми очікуємо 45 грн за долар, – каже експерт. – У нас забезпечна фінансова підтримка на наступний рік з боку іноземних партнерів, тобто вона повністю профінансована. Таким чином резерви НБУ залишатимуться на дуже високому чи навіть рекордному рівні. Як результат, у нього буде достатньо ресурсів, аби стримувати різкі коливання на валютному ринку.

Очікується, що до кінця 2025 року курс долара становитиме близько 45 грн, що відповідає прогнозам, закладеним у державний бюджет. Однак, багато міжнародних компаній та експертів дають свої короткострокові та довгострокові прогнози щодо курсу долара, постійно їх корегуючи. Адже в умовах війни, дуже складно передбачити події та врахувати всі фактори.

Безумовно, девальвація гривні спрощує життя українському Мінфіну – тоді йому легше фінансувати видатки. Але з бюджетом на наступний рік усе добре, тому немає потреби робити різку девальвацію. Ти більше, що це – інтерес Мінфіну, інтерес НБУ у стримуванні інфляції, – каже Сергій Фурса.

У 2025 році Національний банк прогнозує інфляцію на рівні 6,9%, однак на початку року вона може тимчасово перевищити 10%.