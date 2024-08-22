Прогноз зростання курсу долара: що очікувати українцям?

На основі останніх аналітичних звітів та прогнозів стало відомо, що курс долара може досягти нових висот вже в найближчі кілька років. У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, як може змінитися курс долара до гривні в найближчий час та в наступні декілька років.

Поточна ситуація

Сьогодні українська гривня зазнає тиску з боку численних економічних чинників. Високий рівень інфляції, війна, нестабільність зовнішньої торгівлі та глобальні економічні потрясіння — все це впливає на стабільність гривні.

Офіційний курс гривні до іноземних валют станом на 21 липня, за даними Нацбанку такий:

долар - 41,35 гривні

євро - 45,82 гривні

Із ранку ціна в обмінниках на покупку/продаж долара складає в середньому 41,49 та 41,40 гривень відповідно. На чорному ринку середня ціна американської валюти трохи вища, придбати долар можна в середньому за 41,51 грн, а продати - 41,50 грн. У банках ці значення також дещо відрізняються, в середньому курс продажу долара сягає 41,65 грн, а купівлі – 41,20 грн.

Що буде із курсом долара: прогнози експертів

До кінця 2024 року в Україні прогнозується поступове послаблення гривні до 42 гривень за долар, згідно з травневим оглядом інвестиційної компанії Dragon Capital. Про це зазначено в матеріалі Патріоти України. Проте на початку 2024 року регулятор переглянув свою стратегію, дозволяючи гривні значніше знецінюватися під час періодів тимчасового збільшення дефіциту валюти на міжбанківському ринку, водночас стримуючи її укріплення, коли дефіцит скорочувався.

"Ми очікуємо, що гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, і офіційний курс досягне 42 грн/дол. до кінця року. Ми переглянули прогноз за очікуваними раніше 39 грн/дол. у зв'язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року", – зазначили в компанії Dragon Capital.

Фото: reuters

Ще в минулому році в Capital Times зробили прогноз відповідно до якого, середній офіційний курс американської валюти у 2024 році очікується на рівні 41,8 грн за долар. У 2025 році експерти спрогнозували подальше ослаблення гривні, при цьому середній курс складатиме 43,6 гривні за долар, а на кінець року — 44 гривні за долар. Про це стало відомо з Мінфін.

Дещо схожий, але ще менш оптимістичний прогноз щодо курсу долара оприлюднив Міжнародний валютний фонд, пише УНІАН. Відповідно до даних, що зазначені у звіті World Economic Outlook, з 2025 року очікується поступове зростання курсу долара до гривні, а до 2027 року він може перевищити 50 гривень за долар.

Прогноз середньорічного курсу гривні до долара на наступні роки має такий вигляд:

у 2024 році — 41,0 грн/долар;

у 2025 році — 45,8 грн/долар;

у 2026 році — 48,6 грн/долар;

у 2027 році — 50,4 грн/долар;

у 2028 році — 52,1 грн/долар;

у 2029 році — 54,1 грн/долар.

Фінансовий експерт Сергій Фурса виразив власну думку щодо до прогнозів, які передбачають зростання курсу долара до 50 гривень за долар і вище в найближчому майбутньому. В інтерв'ю для OBOZ.UA він розповів, що робити такі довгострокові прогнози в умовах війни — недоцільно і невиправдано.

"Найближчим часом курс 50 (грн/дол. – Ред.) не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому казати про будь-які цифри (курсу. – Ред.) до 2027 року – це смішно", – розповів фінансист.

Крім того, експерт пояснив, що Національний банк України намагатиметься утримувати курс гривні в межах 40-41 грн за долар, оскільки цей діапазон відповідає поточним економічним умовам. Він також звернув увагу на те, що коливання курсу, які ми спостерігаємо зараз, не перевищують 1%, тому панікувати не варто.

Мінекономіки України також не передбачає, що курс долара перевищить 50 грн. Згідно з консенсус-прогнозом відомства, під кінець 2027 року курс долара в Україні може скласти 49,6 грн. Для 2024 року очікується середнє значення курсу на рівні 40,33 грн, що відповідає даним, які були висловлені фінансовим експертом.