"Це буде дуже довга підготовка": менеджер повідомив, коли Усик повернеться у ринг
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик повернеться у ринг влітку
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Егіса Клімаса, наступний бій Олександра Усика відбудеться приблизно наприкінці липня або в серпні.
"Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів з Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення. Дюбуа? Він повинен побити Паркера, перш ніж він зможе почати навіть думати про Усика", - сказав менеджер українського боксера.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
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