"Це буде дуже довга підготовка": менеджер повідомив, коли Усик повернеться у ринг

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Егіса Клімаса, наступний бій Олександра Усика відбудеться приблизно наприкінці липня або в серпні.

"Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів з Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення. Дюбуа? Він повинен побити Паркера, перш ніж він зможе почати навіть думати про Усика", - сказав менеджер українського боксера.