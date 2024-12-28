Креативники з МВС: як у поліції прикриваються дітьми
Зараз буде болюче. Готуйте каміння
"Міністерство внутрішніх справ України у взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні… […] Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні. Поліцейський у школі – обов’язково!..".
Це цитата із промови Володимира Зеленського "План стійкості" у парламенті 19 листопада цього року.
Я провів невеличке розслідування, не виходячи з кабінету і не злізаючи з телефона, щоб зʼясувати, звідки й чому ці слова зʼявилися.
Результат такий:
На деякі міністерства за декілька днів до промови (комусь раніше, комусь з затримкою) з Офісу Президента спустили задачу – підготувати декілька пунктів (тез) реформ, які готуються, які реально можна зробити і яку можна презентувати публічно.
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Міністерство внутрішніх справ, на яке також спустили це розпорядження, вставило свої декілька пунктів. Вочевидь, на відміну від інших міністерств, у МВС всі реформи пореформовано, проблем в особового складу немає, злочини розкриваються миттєво і так далі, тож ключові пункти, які МВС вставило в промову Зеленського, такі:
- в кожній школі в Україні має бути постійно присутній мінімум 1 (один) представник МВС;
- на входах у школу треба встановити металодетектори. Крапка.
Чому саме ці пункти? Тому що вони дозволяють вбити декількох зайців за один постріл.
Перше – це спосіб заховати від війни тисячі поліцейських Департаменту поліції охорони (тому що, звичайно, ніхто не буде ставити на охорону шкіл патрульну поліцію – патрульні будуть працювати на вулицях і воювати на війні, як і зараз).
Причому кількість поліцейських для охорони буде тільки зростати. Бо там же мова і про рамки-металошукачі, правильно? І він же ж буде якось працювати, цей металошукач. І потрібно буде робити особистий огляд. І виходить, що потрібні одночасно мінімум один поліцейський і одна поліціянтка – бо після перших же обшуків старшокласниць поліцейськими-чоловіками батьки цих старшокласниць винесуть на вилах і школу, і рамку, і самих поліцейських.
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Тож потрібно багато, багато поліцейських. А це – збільшити штат, збільшити обсяг грошей, зарплат, це закупки рамок, це закупки амуніції, машин і так далі. Зважаючи на закритість МВС і закупівель у них – це клад, скарб, подарунок. І це друга причина.
А третя – що під лозунгом "захищаємо дітей у школах", це все їм зійде з рук. Вже зараз у поліції охорони 16000 здорових чоловіків, які на 100% заброньовані від армії. А тепер же треба набрати ще, бо охорона шкіл – це додаткове навантаження на додачу до охорони магазинів і квартир. І, звичайно, всі мають бути без вад, сильні та здорові. І звичайно, всіх забронювати. Бо хто проти цього – той проти дітей, той проти безпеки в школах, той ворог, ату його.
Ну окей, ату мене. Бо я вважаю, що ніщо так не загрожує безпеці дітей, як ворог. Що зараз КАБи, ракети, "шахеди" вбивають дітей, і мати піхоту та ППО важливіше, ніж мати охоронців у школі, які все одно не зможуть перебувати у всіх місцях, де вашу дитину можуть образити.
А якщо ми хочемо захистити дітей в школах, то хай Міносвіти по областях і громадах проводить тендери серед приватних охоронних компаній, які й не заброньовані, як правило, і їх легше змінити, якщо вони працюють не так, як треба. Поліцію ж не зміниш, поліція одна.
І мені здається огидним прикриватися дітьми у явному намаганні розпиляти бюджети та створити черговий підрозділ "силовиків", куди можна за бабки приписувати синків мажорів, щоб ті мали бронювання і можливість розмахувати ксивою в "Гудвайні".
Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ
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