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OPINION

Креативники з МВС: як у поліції прикриваються дітьми

Юрій Гудименко
28 грудня, 2024 субота
18:00
Погляд

Зараз буде болюче. Готуйте каміння

Зміст

"Міністерство внутрішніх справ України у взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні… […] Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні. Поліцейський у школі – обов’язково!..".

Це цитата із промови Володимира Зеленського "План стійкості" у парламенті 19 листопада цього року. 

Я провів невеличке розслідування, не виходячи з кабінету і не злізаючи з телефона, щоб зʼясувати, звідки й чому ці слова зʼявилися. 

Результат такий: 

На деякі міністерства за декілька днів до промови (комусь раніше, комусь з затримкою) з Офісу Президента спустили задачу – підготувати декілька пунктів (тез) реформ, які готуються, які реально можна зробити і яку можна презентувати публічно. 

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Міністерство внутрішніх справ, на яке також спустили це розпорядження, вставило свої декілька пунктів. Вочевидь, на відміну від інших міністерств, у МВС всі реформи пореформовано, проблем в особового складу немає, злочини розкриваються миттєво і так далі, тож ключові пункти, які МВС вставило в промову Зеленського, такі:

  • в кожній школі в Україні має бути постійно присутній мінімум 1 (один) представник МВС;
  • на входах у школу треба встановити металодетектори. Крапка.

Чому саме ці пункти? Тому що вони дозволяють вбити декількох зайців за один постріл.

Перше – це спосіб заховати від війни тисячі поліцейських Департаменту поліції охорони (тому що, звичайно, ніхто не буде ставити на охорону шкіл патрульну поліцію – патрульні будуть працювати на вулицях і воювати на війні, як і зараз). 

Причому кількість поліцейських для охорони буде тільки зростати. Бо там же мова і про рамки-металошукачі, правильно? І він же ж буде якось працювати, цей металошукач. І потрібно буде робити особистий огляд. І виходить, що потрібні одночасно мінімум один поліцейський і одна поліціянтка – бо після перших же обшуків старшокласниць поліцейськими-чоловіками батьки цих старшокласниць винесуть на вилах і школу, і рамку, і самих поліцейських. 

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Тож потрібно багато, багато поліцейських. А це – збільшити штат, збільшити обсяг грошей, зарплат, це закупки рамок, це закупки амуніції, машин і так далі. Зважаючи на закритість МВС і закупівель у них – це клад, скарб, подарунок. І це друга причина.

А третя – що під лозунгом "захищаємо дітей у школах", це все їм зійде з рук. Вже зараз у поліції охорони 16000 здорових чоловіків, які на 100% заброньовані від армії. А тепер же треба набрати ще, бо охорона шкіл – це додаткове навантаження на додачу до охорони магазинів і квартир. І, звичайно, всі мають бути без вад, сильні та здорові. І звичайно, всіх забронювати. Бо хто проти цього – той проти дітей, той проти безпеки в школах, той ворог, ату його.

Ну окей, ату мене. Бо я вважаю, що ніщо так не загрожує безпеці дітей, як ворог. Що зараз КАБи, ракети, "шахеди" вбивають дітей, і мати піхоту та ППО важливіше, ніж мати охоронців у школі, які все одно не зможуть перебувати у всіх місцях, де вашу дитину можуть образити. 

А якщо ми хочемо захистити дітей в школах, то хай Міносвіти по областях і громадах проводить тендери серед приватних охоронних компаній, які й не заброньовані, як правило, і їх легше змінити, якщо вони працюють не так, як треба. Поліцію ж не зміниш, поліція одна.

І мені здається огидним прикриватися дітьми у явному намаганні розпиляти бюджети та створити черговий підрозділ "силовиків", куди можна за бабки приписувати синків мажорів, щоб ті мали бронювання і можливість розмахувати ксивою в "Гудвайні".

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
освіта
поліція
мобілізація
Війна з Росією
Наука
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