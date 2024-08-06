Треба, щоб логісти служили логістами, і не піхотою
Я вже писав багато разів про питання мобілізації, не хочу порушувати "внутрянку", але хочу і можу проговорити принципи, які варто розглянути для збільшення її ефективності
Звичайно, зараз найбільше потрібна піхота. Але нашу сучасну війну тільки піхотою не виграєш.
В сучасній війні можна виграти організацією та ефективним менеджментом, а саме ефективним застосуванням наявних ресурсів. Противник може мати більші ресурси, але якщо ви ефективніше застосовуєте свої, навіть менші, то ви переможете.
Головним ресурсом війни є не гроші, не танки, не дрони — люди.
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Зараз у нас триває мобілізація. Головним показником в армії для вашого призначення на посаду є військова облікова спеціальність (ВОС). Якщо людина не служила в армії, то після проходження ТЦК, ВЛК та навчального центру людині автоматом присвоюється базова 100-та ВОС — стрілець.
При цьому ніхто не враховує цивільний досвід людини.
Але це хибна практика, що залишилась нам з совєтів.
Адже хтось 30 років працював логістом в найбільших компаніях Європи, інший був програмістом, інженером на заводі оборонпрому, юристом, судинним хірургом, реаніматологом, працював все життя на важкій техніці, був перекладачем в іноземних компаніях, зварювальником, вибухотехніком на промислових підприємствах, аналітиком тощо.
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У результаті якийсь кардіохірург замість медика стає солдатом у взводі, інженер замість ремонту РЕБів іде в піхоту, логіст без ВОС стає мінометником тощо.
Ми маємо в ТЦК ввести практику аналізу цивільного досвіду військовозобов'язаного, яке буде враховуватись для рекомендації проходження останнім після БзВП (базової військової підготовки) спеціальної підготовки в навчальних центрах з подальшим присвоєнням відповідного ВОС. Тоді діловоди будуть діловодами, медики медиками, логісти логістами, а піхота отримає якісніше забезпечення.
Ми маємо поміняти принципи ефективності застосування головного нашого ресурсу, обмеженого ресурсу, який жоден Захід нам не поставить — людей.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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