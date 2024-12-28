На Київщині працівник ТЦК розбив скло в авто після того, як водій скоїв на нього наїзд

Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів, чоловік відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

Продовживши рух автомобіля, водій нібито скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого той вдарив кулаком по лобовому склу автівки.

У поліції зазначили, що водій з місця події втік, а потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу.

Також за виявленим фактом керівництво ГУ Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліціянтів.

Зазначимо, що раніше в мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі кулаком розтрощив лобове скло автівки після того, як водій сказав, що не затриманий та поїхав.