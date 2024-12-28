На Київщині працівник ТЦК розбив скло в авто після того, як водій скоїв на нього наїзд
На одному з блокпостів Київщини працівник ТЦК розбив лобове скло автівки під час перевірки військово-облікових документів
Про це повідомляє поліція Київської області.
За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів, чоловік відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.
Продовживши рух автомобіля, водій нібито скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого той вдарив кулаком по лобовому склу автівки.
У поліції зазначили, що водій з місця події втік, а потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу.
Також за виявленим фактом керівництво ГУ Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліціянтів.
Зазначимо, що раніше в мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі кулаком розтрощив лобове скло автівки після того, як водій сказав, що не затриманий та поїхав.
- У пʼятницю, 20 грудня, у Міністерстві оборони поділились новою інформацією щодо можливого реформування ТЦК.
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