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На Київщині працівник ТЦК розбив скло в авто після того, як водій скоїв на нього наїзд

Юлія Лаврук
28 грудня, 2024 субота
17:34
Кримінал

На одному з блокпостів Київщини працівник ТЦК розбив лобове скло автівки під час перевірки військово-облікових документів

Зміст

Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів, чоловік відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.  

Продовживши рух автомобіля, водій нібито скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого той вдарив кулаком по лобовому склу автівки.

У поліції зазначили, що водій з місця події втік, а потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу. 

Також за виявленим фактом керівництво ГУ Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліціянтів.

Зазначимо, що раніше в мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі кулаком розтрощив лобове скло автівки після того, як водій сказав, що не затриманий та поїхав.

  • У пʼятницю, 20 грудня, у Міністерстві оборони поділились новою інформацією щодо можливого реформування ТЦК.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Київщина
поліція
мобілізація
ТЦК
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