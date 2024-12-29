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Як зміняться ціни на комуналку у 2025 році: тарифи та прогнози

Крістіна Слончак
29 грудня, 2024 неділя
07:45
Суспільство Тарифи на комунальні послуги

Як зміняться ціни на комунальні послуги у 2025 році та до чого варто готуватись українцям, побачивши платіжки, читайте в матеріалі Еспресо

Зміст

У 2024 році ціни на більшість комунальних послуг залишатимуться незмінними завдяки мораторію, що діє з 19 серпня 2022 року. Цей документ забороняє підвищення цін на розподіл природного газу, теплопостачання та гарячу воду на період воєнного стану та ще пів року після його завершення. Тариф на природний газ для населення, ОСББ і виробників тепла, які мають договір із ГК "Нафтогаз України", залишається на рівні 24 лютого 2022 року. Втім, обмежень щодо збільшення тарифів на електрику, холодну воду чи квартплату немає. 

Чи відбудеться збільшення цін на комунальні послуги у 2025?

У 2024 році суттєво зросла вартість електрики: з 1 червня тариф збільшився майже вдвічі до 4,32 грн/кВт-год. Він буде діяти до кінця квітня 2025 року. Окремо встановлена нижча ціна лише на опалювальний сезон для тих споживачів, які мають електроопалення. 

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE прогнозує, що влітку 2025 року зростання цін на електроенергію все ж відбудеться. На думку експерта, вартість електрики може підскочити до рівня 6,64 грн/кВт-год, а також додав, що це може бути не межа та протягом наступних 2-3 років ціна може збільшитись до 9 грн/кВт-год.

На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн, — розповів Попенко.

Однак, у Міністерстві фінансів уточнюють, що в новому Меморандумі з МВФ відсутні конкретні зобов'язання нашої країни щодо підвищення цін на енергоносії. Усі оновлення передбачали можливість збільшення тарифів лише для вирішення проблем енергетичного сектору в складних воєнних умовах. Однак такий крок можливий тільки за умови належного фінансування програми субсидій для населення.

Якщо говорити про тарифи на водопостачання, вони різні залежно від регіону та визначаються багатьма чинниками: наявністю водних ресурсів, ціною електроенергії та іншими критеріями. Тому актуальні ціни можна дізнались лише у свого постачальника. Зазвичай рішення про зміну тарифів ухвалюють органи місцевого самоврядування. Нині централізованого рішення НКРЕКП щодо підвищення вартості немає.

Що відомо про тарифи в Україні

  • Нагадаємо, 29 квітня український уряд ухвалив рішення, що ціна на газ для людей залишиться без змін - 8 грн за куб.
  • Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.
  • 10 березня 2023 року стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні.
  • НКРЕКП скасувала на засіданні 3 липня 2023 року підвищення тарифів на холодну воду в Україні.
  • До 1 червня 2023 року в Україні діяли значно нижчі тарифи на електроенергію для населення. Було встановлено два основні тарифи: за використання до 250 кВт-год на місяць споживачі платили 1,44 грн/кВт-год, а за перевищення цього ліміту - 1,68 грн/кВт-год.
  • З 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів збільшився з 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год.
  • Своєю чергою в Мінсоцполітики запевнили, що в разі підвищення тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
Теги:
Новини
Україна
газ
тарифи на газ
Економіка
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