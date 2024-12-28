Сьогодні українці мають лише два вибори, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Володимира Зеленського примусили йти по лінії державності України. По лінії, яку він фактично намагався атакувати у важкому для України 2019 році. Йому довелось йти цим шляхом. Хочу наголосити, що іншого шляху для України сьогодні немає. Україна або йде шляхом армії, мови та віри, або гине і зникає з політичної мапи світу та перетворюється просто на серію областей Російської Федерації. Ніякого вибору в українців ніколи не було й ніколи не буде. Всі мають це усвідомити - в українського народу немає вибору. Або український народ зможе захистити свою державу, або більшість українців будуть вбиті, покалічені, вигнані, пограбовані, зґвалтовані й залякані. Я сподіваюсь, що цього не буде і нам вдасться, принаймні на великій частині України, відстояти українську державність саме під принципами армія, мова й віра. Це безальтернативний шлях, якщо ми хочемо зберегти свою державу", - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що Дональд Трамп може піти шляхом конфронтації з великими державами, що може призвести навіть до війни між ними.

"До слова, у Трампа теж вибір не великий. Точніше, у нього немає альтернативи. Якщо він піде іншим шляхом, то це означатиме геополітичний крах і занепад США. Перетворення цієї великої держави зі спонсора світової безпеки на геополітичного карлика, на провінційне утворення десь там околиці азійсько-тихоокеанського регіону. Адже в центрі цього регіону будуть китайські комуністи. Я не знаю яким шляхом піде Дональд Трамп, але враховуючи його останні заяви щодо Гренландії й Панами гадаю, що він не стільки ізоляціоніст, скільки імперіаліст часів XIX століття. Такий же, як і Путін, а це означає, що Трамп піде шляхом конфронтації з великим державами аж до початку великої війни між ними", - додав він.



