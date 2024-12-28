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Сьогодні українці мають лише два вибори, - Портников

Віталій Бесараб
28 грудня, 2024 субота
20:21
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников пояснив, що якщо українці не хочуть бути знищеними та вигнаними зі своєї території, то єдиним шляхом сьогодні залишається протистояти агресії Росії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Володимира Зеленського примусили йти по лінії державності України. По лінії, яку він фактично намагався атакувати у важкому для України 2019 році. Йому довелось йти цим шляхом. Хочу наголосити, що іншого шляху для України сьогодні немає. Україна або йде шляхом армії, мови та віри, або гине і зникає з політичної мапи світу та перетворюється просто на серію областей Російської Федерації. Ніякого вибору в українців ніколи не було й ніколи не буде. Всі мають це усвідомити - в українського народу немає вибору. Або український народ зможе захистити свою державу, або більшість українців будуть вбиті, покалічені, вигнані, пограбовані, зґвалтовані й залякані. Я сподіваюсь, що цього не буде і нам вдасться, принаймні на великій частині України, відстояти українську державність саме під принципами армія, мова й віра. Це безальтернативний шлях, якщо ми хочемо зберегти свою державу", - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що Дональд Трамп може піти шляхом конфронтації з великими державами, що може призвести навіть до війни між ними.

"До слова, у Трампа теж вибір не великий. Точніше, у нього немає альтернативи. Якщо він піде іншим шляхом, то це означатиме геополітичний крах і занепад США. Перетворення цієї великої держави зі спонсора світової безпеки на геополітичного карлика, на провінційне утворення десь там околиці азійсько-тихоокеанського регіону. Адже в центрі цього регіону будуть китайські комуністи. Я не знаю яким шляхом піде Дональд Трамп, але враховуючи його останні заяви щодо Гренландії й Панами гадаю, що він не стільки ізоляціоніст, скільки імперіаліст часів XIX століття. Такий же, як і Путін, а це означає, що Трамп піде шляхом конфронтації з великим державами аж до початку великої війни між ними", - додав він.

 


 

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
російська армія
Суспільство
ЗСУ
окупанти
Суботній політклуб
Військові новини
Віталій Портников
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